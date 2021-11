Derde operatierobot voor het Maasstad

De voordelen van robotchirurgie zijn evident. Doordat een operatierobot chirurgische ingrepen met een veel grotere precisie kan uitvoeren, is de kans op complicaties een stuk kleiner. Voor de patiënt wordt de operatie bovendien een stuk minder invasief. Daardoor verloopt het herstel sneller en met minder pijn. Artsen kunnen dankzij de nieuwste robottechnologie niet alleen veel nauwkeuriger werken, maar ook zittend opereren. Dat zorgt voor minder rug- en nekklachten.

Operatierobot met nieuwste technieken

Het Maasstad was in 2009 al het eerste Nederlandse ziekenhuis dat een operatierobot in gebruik nam, twee jaar later gevolgd door een tweede exemplaar. In de afgelopen jaren is robotchirurgie in steeds meer ziekenhuizen een vast alternatief geworden. Inmiddels heeft het Maasstad, zo’n tien jaar na de komst van de eerste exemplaren, de bestaande robots vervangen door nieuwere modellen met meer mogelijkheden en de nieuwste technieken. En nu is er dus ook een derde operatierobot beschikbaar.

De nieuwe robots beschikken over betere 3D-beeldvormende apparatuur en de nieuwste software die veel meer mogelijkheden biedt. Daarnaast kunnen chirurgen tijdens een ingreep nu ook beschikken over een actuele MRI-scan van het te opereren gebied. Dit maakt operaties met de robot niet alleen preciezer, maar verhoogd ook de veiligheid. De nieuwe robots zijn ook uitgerust met realistische opleidingsmodules. Specialisten in opleiding kunnen zo een volledige operatie oefenen op de robot.

Grote, ingewikkelde ingrepen

De derde robot, die met name bedoeld is voor chirurgische ingrepen, is groter dan de andere twee exemplaren en heeft grotere armen. Dat vergroot het aantal bewegingsmogelijkheden. Daardoor kan hij ingezet worden voor ingrepen over het hele lichaam, inclusief grote, ingewikkelde operaties.

“De techniek is veel beter dan die van de vorige robots. We kunnen onze patiënten nu nog preciezer en nog veiliger opereren. Deze manier van opereren is echt de toekomst. Als grootste robotcentrum zijn we allemaal heel blij en trots op onze topklinische zorg”, vertelt dokter Coene, chirurg in het Maasstad. Hij werkt al van dag één met de operatierobots.