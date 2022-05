Deventer Ziekenhuis gaat BeterDichtbij voor alle patiënten inzetten

In september 2021 begon de pilot bij het Deventer Ziekenhuis. sindsdien zijn 2.400 patiënten van de afdeling Kindergeneeskunde, Medische Psychologie, Reumatologie en het Oncologisch Centrum persoonlijk uitgenodigd door artsen/zorgverleners voor de BeterDichtbij app. 71 procent van deze patiënten hebben de app gedownload en in gebruik. Dat laat volgens het ziekenhuis zien dat patiënten graag van digitaal contact via BeterDichtbij gebruik maken.

Met de app kunnen patiënten eenvoudig een vraag stellen over hun behandeling aan de specialist of zorgverlener op het moment dat het hun uitkomt. Zij ervaren zo meer grip op hun behandeling, verwacht het ziekenhuis. Een app versturen gaat sneller dan een telefoontje naar de polikliniek. Een verschil is wel dat de arts niet altijd direct terug-appt, maar dat doet binnen drie dagen. Het gaat dus vooral om niet-spoedeisende vragen van de patiënt.

Sneller op gemak gesteld

Harry Hettema is één van de gebruikers uit de pilotfase. Hij wordt in het Deventer Ziekenhuis behandeld op de afdeling Reumatologie. Zeker in het begin van het behandeltraject voelde hij zich onzeker en had geregeld vragen. Met behulp van de BeterDichtbij app krijgt hij in korte tijd antwoord van de specialist en voelt hij zich sneller op zijn gemak gesteld.

“Even een foto meesturen van bijvoorbeeld het doosje medicijnen, waar ik een vraag over heb, is heel simpel. Het geeft echt rust als je antwoord op je vragen krijgt. Voorheen moest je een afspraak maken of gaan bellen. Dat was veel omslachtiger. Dus bij minder belangrijke vragen gebeurde dat meestal niet. Vaak bleven er dan toch dingen door je hoofd spoken. De drempel om contact te zoeken is nu veel lager. Het is een enorme uitkomst en geeft een goed gevoel.”

Ook voor de zorgverlener biedt BeterDichtbij voordelen, stelt reumatoloog Michiel Zandbelt. “De app-vragen die op een poli binnenkomen, worden verzameld door de poli-assistent via de computer, geïntegreerd in het dossier. Net als bij binnenkomende telefoongesprekken kan deze de vraag zelf beantwoorden of overdragen aan een verpleegkundige/consulent of de specialist. Alle drie kunnen zij op tijden dat het hen uitkomt de app-vragen beantwoorden.”

Geleidelijke uitrol BeterDichtbij

De komende tijd wordt de app geleidelijk verder uitgerold. Artsen en zorgverleners nodigen hun patiënten zelf uit om de app te gebruiken. Naast appen wordt op termijn ook de aanwezige beeldbelfunctie onderdeel van het zorgaanbod, laat het Deventer Ziekenhuis weten. Bij het opnemen van het telefoontje verschijnt de arts of zorgverlener op het scherm. Zo kunnen zorgverleners beeldbellen inzetten wanneer ze willen, zonder extra technische handelingen, en wordt de tijd bespaard die bij een fysiek consult hoort.