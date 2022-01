Diagnostische snelstraat bepaalt kans op hartklachten

Er zijn twee groepen verwijzers voor onderzoek naar mogelijke hartklachten: huisartsen en cardiologen. Als voorbeeld gebruikt Van Dijk een verwijzing van een huisarts. “Het gaat om een man ouder dan 45. Wij bepalen bij hem eerst de hoeveelheid kalk in de kransslagaders met behulp van een CT-scan. Kalk is namelijk een beginnend teken van mogelijke vernauwingen van de kransslagader. Als wij op de scan geen kalk zien, dan gaat de patiënt meteen weer terug naar de huisarts.”

Kalkscore CT-scan

Isala is volgens Van Dijk momenteel het enige ziekenhuis dat de kalkscore CT-scan op deze manier inzet. “Wij durven dit te doen, omdat wij sinds 2009 data verzamelen van patiënten met pijn op de borst. Uit de data – van inmiddels 22.000 gescande patiënten – blijkt dat wanneer de kalkscore nul is, de kans op problemen met de kransslagaders vrijwel nihil is.”

Eén op de drie patiënten die door de huisarts naar het zieken huis verwezen worden, kan zo na één snelle scan weer terug naar die huisarts, zo blijkt uit onderzoek. Van Dijk: “Fijner voor de patiënt en de cardioloog houdt meer tijd over voor patiënten waar wel wat mee aan de hand is.”

Hoog risico op hartklachten

Als er wel kalk te zien na het maken van een kalkscore CT-scan, dan doet het ziekenhuis een vervolgonderzoek, bijvoorbeeld een CT van het hart met contrastvloeistof, vertelt cardioloog Mouden. “Ook bij mensen die een hoog risico hebben doen we een vervolgonderzoek. Zijn daarop geen afwijkingen te zien, dan kan de patiënt alsnog terug naar de huisarts, bijvoorbeeld met een advies over medicatie. Als we wel iets zien, krijgt de patiënt een afspraak met een cardioloog.”

Inmiddels zijn er onderzoekscijfers gepubliceerd over deze manier van werken, vertelt Van Dijk. “Andere ziekenhuizen kunnen nu ook deze snelstraat inrichten door gebruik te maken van onze data.”

Onnodige opname voorkomen

Afgelopen december bleek uit het FamouS Triage-onderzoek van Isala al dat een onnodige ziekenhuisopname voorkomen kan worden bij mensen met acute klachten van pijn op de borst. Dit is mogelijk middels een bloedmeting en diverse onderzoeken die de ambulanceverpleegkundige al bij de patiënt thuis kan uitvoeren.

Het FamouS Triage onderzoek is een samenwerking tussen Ambulance IJsselland, Isala, Witte Kruis Ambulancezorg en het Deventer Ziekenhuis. De uitkomsten van onderzoek en een vervolgonderzoek kunnen mogelijk leiden tot belangrijke aanpassingen in afspraken in de zorgketen (huisarts-ambulance-spoedeisende hulp) en aanpassingen van richtlijnen en protocollen