Diakonessenhuis begint met thuismonitoring van astmapatiënten

Met thuismonitoring wil het Diakonessenhuis patiënten meer grip geven op hun gezondheid, zo valt de lezen op de website van het ziekenhuis. Verder is het mogelijk samen met de patiënt beter zicht op diens gezondheid te houden door vaker te meten. Zo kan een behandeling waar nodig sneller bijgesteld worden. In de loop van dit jaar wil het ziekenhuis toegroeien naar 70 astmapatiënten die via het thuismonitoringprogramma gevolgd worden.

Behandeling sneller bijstellen

De bij de thuismonitoring betrokken astmapatiënten houden thuis zelf hun gezondheid in de gaten. Ze geven via de thuismeten-app van e-health aanbieder Luscii informatie over hun gezondheid door aan hun longarts en longverpleegkundige. Die kunnen de behandeling van de patiënt snel bijstellen als uit de informatie blijkt dat dit nodig is.

Het is de bedoeling dat de astmapatiënten minimaal eenmaal per maand via de app vragen over hun gezondheid beantwoorden. Zo nodig kunnen ze een longfunctiemeting doorgeven aan het ziekenhuis. Verder biedt de app informatie in de vorm van video’s over astma: over de aandoening en wat mensen zelf kunnen doen om de gevolgen ervan te beperken.

Verder kunnen mensen een berichtje sturen als ze vragen hebben over astma of de behandeling. Een team van longverpleegkundigen volgt de patiënten en neemt wanneer nodig contact op met de patiënt: bijvoorbeeld als de medicatie bijgesteld moet worden.

Het Utrechtse ziekenhuis verwacht dat astmapatiënten op termijn minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controles wanneer het goed met ze gaat. Aan de andere kant kan er juist sneller contact plaatsvinden wanneer het opeens minder goed gaat met een patiënt.

Meer vormen van thuismonitoring

Het Diakonessenhuis volgt al langer mensen met COPD en hartaandoeningen met behulp van thuismonitoring. Na een pilot van een kleine twee jaar besloot het ziekenhuis in februari 2021 om de digitale COPD-coach (van Sananet) structureel in te voeren. Met de COPD-coach kunnen patiënten die aan deze longziekte lijden zelf thuis, via computer, tablet of smartphone, hun klachten bijhouden. Het Diakonessenhuis mikte er destijds op binnen twee tot drie jaar meer dan 300 COPD-patiënten met behulp van de digitale coach te behandelen.

Met de inzet van zorg op afstand, door het inzetten van de digitale coach, wilde het Diakonessenhuis het aantal opnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp van COPD-patiënten verminderen. Tijdens de pilot, waaraan 68 patiënten deelnamen bleek die doelstelling haalbaar. Het aantal opnames en SEH-bezoeken daalden. Daarnaast zag het ziekenhuis een toename van het aantal telefonische afspraken met COPD-patiënten omdat zij, door het zelf bijhouden van klachten, eerder aan de bel trokken wanneer er iets mis was. Daardoor konden zorgprofessionals eerder ingrijpen waardoor een ziekenhuisopname voorkomen kon worden.

In april 2021 volgde thuismonitoring voor patiënten met hartfalen en patiënten die na een hartinfarct weer naar huis mogen. Via in dit geval de app van Luscii geven zij regelmatig gewicht, bloeddruk en hartslag door aan de behandelend cardiologen en verpleegkundig specialisten. Het Diakonessenhuis verwachtte al in het jaar van invoering doorlopend 100 tot 150 hartpatiënten thuis te kunnen volgen.