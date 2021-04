Diakonessenhuis start thuismonitoring hartpatiënten

Thuismonitoring houdt in dat de patiënten thuis één tot drie keer per week hun gewicht, bloeddruk en hartslag meten. Via een app op hun smartphone of tablet geven ze die gegevens door aan het ziekenhuis. Ook beantwoorden zij via de app regelmatig vragen over hun gezondheid en hoe ze zich voelen. Via de app kunnen ze ook filmpjes bekijken over hun aandoening en wat ze daar zelf in kunnen doen.

De app staat niet op zichzelf: een team van verpleegkundig specialisten en cardiologen volgt de patiënten en neemt zo nodig contact op met de patiënt. Een voorbeeld kan zijn als het nodig blijkt om de medicatie bij te stellen. Het ziekenhuis verwacht in de loop van dit jaar doorlopend 100 tot 150 hartpatiënten thuis te kunnen volgen.

Voordelen thuismonitoring

Met thuismonitoring wil het Diakonessenhuis patiënten meer grip geven op hun eigen gezondheid. Ook houdt het ziekenhuis samen met de patiënt beter zicht op diens gezondheid door vaker te meten en niet meermaals per jaar tijdens een consult in het ziekenhuis. Dit maakt het mogelijk om de behandeling sneller bij te stellen. Naar verwachting hoeven patiënten op termijn minder vaak naar het ziekenhuis voor controles als het goed met ze gaat, en is er juist sneller contact als het wat minder gaat.

Het Diakonessenhuis maakt gebruik van de app van e-health aanbieder Luscii. Volgens het ziekenhuis zijn de ervaringen van andere ziekenhuizen met de app positief. Zo introduceerde het Amsterdamse OLVG halverwege 2020 de OLVG hartcentrum-app in samenwerking met Luscii. Ook de Corona Check-app van het OLVG gebruikt het Luscii-platform. Volgens de onderneming maakt ruim de helft van de Nederlandse ziekenhuizen voor één of meer chronische aandoeningen gebruik van Luscii-apps.

Invoering COPD-coach

In februari besloot het Diakonessenhuis tot de definitieve invoering van de COPD-coach na een succesvol verlopen pilot van twee jaar. Met de digitale COPD-coach kunnen patiënten die aan deze longziekte lijden zelf thuis, via computer, tablet of smartphone, hun klachten bijhouden. Het Diakonessenhuis wil tussen nu en twee tot drie jaar meer dan 300 COPD-patiënten met behulp van de digitale coach behandelen. Het ziekenhuis maakt voor de behandeling op afstand van COPD-patiënten gebruik van SanaCoach COPD.