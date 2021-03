Diakonessenhuis vernieuwt medische alarmering en verpleegoproep

Als belangrijkste onderdeel van de overeenkomst gaat Ascom de verschillende klinische informatiestromen (VOS, MOS, MAS) bundelen en overzichtelijker maken voor verpleegkundigen en artsen op alle drie de locaties van het Diakonessenhuis. Zo moet deze informatie bijvoorbeeld eenduidig inzichtelijk gemaakt worden via één app op de smartphones van het personeel.

Patiëntinformatie direct beschikbaar

Het belangrijkste voordeel van deze oplossing is volgens Ascom dat elke verpleegkundige urgente patiëntinformatie voortaan direct beschikbaar heeft. Medewerkers kunnen straks vanaf elke locatie via hun smartphone of op een centraal overzichtsscherm zien wat er op de kamer van een patiënt gebeurt, zoals een dalende hartslag, een leeg rakende infuuszak of een binnenkomende (nood)oproep. De prioriteit van de alarmen worden zowel visueel als hoorbaar duidelijk gemaakt. Zo kunnen verpleegkundigen sneller reageren en beter anticiperen op de situatie van de patiënt.

Als onderdeel van het Healthcare Platform gaat het ziekenhuis gebruikmaken van Unite Assign van Ascom. Deze oplossing maakt een efficiënte toewijzing mogelijk voorafgaand aan elke dienst. Toewijzing vindt plaats op basis van rollen c.q. competenties van de medewerkers. Zo kan snel worden ingesteld welke verpleegkundigen of ondersteunende rol voor welke patiënten zorgen en wie welke informatie, berichten of alarmen doorkrijgt. Deze functie verlaagt de alarmmoeheid, omdat verpleegkundigen alleen de berichten en alarmen ontvangen die voor hen bedoeld zijn.

Valpreventie, dwaaldetectie

Ruud Immers, Projectmanager Gebouwbeheer en Huisvesting bij het Diakonessenhuis verwacht in de toekomst we nog meer mogelijkheden van het Ascom-platform te benutten. “Zo vinden we ook de koppeling met valpreventie- en dwaaldetectie interessant. Doordat het platform van Ascom open is, kunnen we bijvoorbeeld ook draadloze gecertificeerde wearables van diverse leveranciers gaan koppelen, waarmee we de vitale waarden van klinische patiënten óf van patiënten in de thuissituatie monitoren.”

Dit jaar wordt gestart met de implementatie van het Ascom-platform in het Diakonessenhuis. Voordat deze volledig in gebruik wordt genomen, wordt het zorgpersoneel intern getraind door de consultants van Ascom. Daarna is Ascom ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de oplossing, voor tenminste 15 jaar.

Verbouwing Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis besloot in 2018 tot een grondige verbouwing van de locaties in Utrecht, Zeist en Doorn, met een focus op duurzaamheid en toekomstbestendigheid. In Utrecht wordt een groot deel van het ziekenhuis vernieuwd. De oudste gebouwen maken plaats voor nieuwbouw. De poliklinieken en verpleegafdelingen worden lichter en ruimer. In Zeist zijn het operatiekamercomplex, en de polikliniek vernieuwd. De polikliniek van het Diakonessenhuis in Doorn zit samen met woonzorgcentrum QuaRijn in één gebouw. Dit gebouw maakt de komende jaren plaats voor drie afzonderlijke duurzame gebouwen.