Diepe hersenstimulatie effectiever met innovatieve elektroden

Om DBS, of diepe hersenstimulatie, mogelijk te maken, worden twee elektroden in de hersenen geplaatst. Een onderhuidse batterij, of neurostimulator, stuurt die elektroden vervolgens aan. Zo kunnen dan bepaalde gebieden in de hersenen via elektrische stimulatie behandeld worden. Hoe nauwkeuriger de juiste plek behandeld kan worden, des te effectiever is het resultaat. DBS wordt toegepast om de klachten van neurologische aandoeningen, zoals Parkinson of andere bewegingsstoornissen, te verminderen.

Effectievere diepe hersenstimulatie

De innovatieve nieuwe elektroden, SenSight genaamd, die nu bij het ETZ als eerste in de Benelux in gebruik genomen zijn, is een vinding van Medtronic. “Op de mogelijkheden die deze revolutionaire draadjes bieden hebben we jaren gewacht, het is fantastisch dat ze nu beschikbaar zijn en we ze bij onze patiënten in kunnen zetten”, vertelt neurochirurg Guus Beute.

De nieuwe elektroden bieden, in combinatie met de neurostimulator, extra mogelijkheden die voor de diepe hersenstimulatie behandeling grote waarde hebben. “Want met de nieuwe elektroden kan de behandeling beter dan voorheen op elke patiënt worden toegespitst. Elke patiënt heeft namelijk een andere hoeveelheid stroom nodig. Bovendien gaven de ‘oude’ elektroden stroom in een groter gebied in de hersenen af, waardoor bijvoorbeeld het spraakdeel negatief beïnvloed kan worden. Hierdoor gaan mensen onduidelijk spreken als bijwerking van de stroom. Met de nieuwe elektroden kunnen we de stroom heel zuiver naar de juiste plek sturen, tot op de millimeter nauwkeurig”, licht neuroloog Thies van Asseldonk toe.

Hersensignalen registreren

De nieuwe elektroden hebben daarnaast nog een bijzondere eigenschap. Behalve dat ze stroom leveren voor de hersenstimulatie, zijn ze ook in staat om hersensignalen te registreren. “Die registraties bieden ons nuttige informatie over de toestand van de patiënt. Een patiënt heeft soms iets meer of juist iets minder stroom nodig. We gaan daarom verder wetenschappelijk onderzoek doen naar deze signalen, met als uiteindelijk doel een zelflerende en zelfsturende stimulator. Op dezelfde wijze zoals een pacemaker al vele jaren ‘luistert’ naar het hartritme van een patiënt en direct actief wordt als dat nodig is”, aldus Guus Beute.