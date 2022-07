Digiplein MCL beantwoordt vragen over digitale zorg

Patiënten die vragen hebben over mijnMCL of andere digitale zorgvormen konden binnen het MCL al terecht bij de online en telefonische helpdesk. Het digiplein dient als aanvulling op die dienstverlening en mede ontstaan op initiatief van de cliëntraad van het ziekenhuis en is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur.

“Veel vragen over mijnMCL zijn betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden, zoals problemen met inloggen of navigeren binnen het systeem. Voor veel vragenstellers heeft het meerwaarde als er dan iemand beschikbaar is die persoonlijk uitleg kan geven”, aldus Inge Schippers, coördinator van het digiplein.

Digitale zorg in het MCL

Net als veel andere ziekenhuizen en zorginstellingen is het MCL ook volop bezig met het uitrollen en uitbreiden van digitale zorg. Zo worden patiëntenfolders steeds vaker gedigitaliseerd aangeboden, via Individeo. De patiënt krijgt dan voor een behandeling, onderzoek of ingreep een animatievideo met aanvullende informatie digitaal aangeboden. Een andere vorm van digitalisering van de zorg is het vervangen van fysieke consulten en polobezoeken door consulten op afstand, via beeldbellen.

Binnen het MCL wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van andere digitale hulpmiddelen en e-health toepassingen om zorg voor, en monitoring van, patiënten op afstand mogelijk te maken. Denk daarbij aan slimme bloeddrukmeters en weegschalen. Tot slot wordt ook meer en meer gewerkt met online (digitale) vragenlijsten die patiënten voorafgaand aan een fysiek consult thuis kunnen invullen. Zo kunnen zowel de patiënt als de arts zich beter voorbereiden op het consult. Dat scheelt tijd en zorgt er dus ook voor dat meer patiënten geholpen kunnen worden.

Digiplein slaat twee vliegen in één klap

Al deze vormen van digitale zorg roepen bij patiënten soms vragen op die uiteraard beantwoord moeten worden. Het nieuwe digiplein, te vinden in de Wander Blaauw-winkelstraat van het MCL, is precies daarvoor bedoeld.

Maar dat is niet alles. Met het digiplein wil het MCL ook inspelen op het sterk toenemende gebruik van de digitale toegang tot patiëntinformatie. Dat leidt namelijk ook tot meer vragen van patiënten over digitale zorg. Op dit moment maakt bijna twee derde (60%) van de patiënten gebruik van het digitale patiëntenportaal mijnMCL. Het ziekenhuis verwacht dat dit de komende jaren verder zal toenemen.