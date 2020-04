Digitaal dagboek IC-patiënten gaat mogelijk internationaal

Amper een week na de lancering van het digitale dagboek dat IC-patiënten helpt met het voorkomen, en eventueel verwerken, van het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom was het initiatief al een groot succes. De versnelde uitrol en het initieel succes van het digitale Post-IC dagboek leidde vervolgens tot een uitnodiging om de app te presenteren aan Techleap.

Digitaal dagboek in COVID-19 tijdperk

Het bijhouden van een dagboek voor IC-patiënten, door familieleden, is niet nieuw. In het dagboek wordt het verloop van het verblijf op de IC bijgehouden. Dat kan later helpen bij het opvullen van de leegte die veel IC-patiënten na hun opname voelen. Echter, door de beperkende bezoekmogelijkheden rondom de COVID-19 pandemie is het bijhouden van het dagboek schier onmogelijk. Met de app kan dat nu dus digitaal, en met meer mogelijkheden.

In de digitale variant delen zorgverleners gegevens met familie op afstand en de familie kan op een makkelijke manier met elkaar een digitaal dagboek maken met tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten.

Opgepikt door Techleap

Zij willen de app, samen met een aantal andere geselecteerden, klaarstomen voor een brede (internationale) uitrol. Vorige week maakte Techleap al bekend dat het platform initiatieven wil bijstaan die een directe bijdragen kunnen leveren aan oplossingen die de impact van de coronacrisis en COVID-19 helpen te verminderen.

De rol die Techleap daarin speelt behelst met name het regelen van toegang tot kapitaal, markt en talent. Techleap is het voormalige StartUp Delta van Prins Constantijn en wordt gefinancierd door het ministerie van Financiën.

Uitbreiding binnen Nederland

Het was aanvankelijk de bedoeling dat het digitale Post-IC dagboek later dit jaar, in oktober, uitgerold zou worden. Door de COVID-19 pandemie is besloten de uitrol te versnellen. Op dit moment is de Post-IC dagboek-app beschikbaar voor alle families van patiënten in het Catharina ziekenhuis.

Op korte termijn gaan ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Isala Klinieken, Erasmus MC en verschillende Santeon ziekenhuizen het Post-IC dagboek aanbieden.