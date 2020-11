Digitaal huisartsenconsult voor kinderen vanaf zes maanden

Voor kinderen tot zestien jaar moeten de ouders of voogd een account voor Spreekuur.nl aanmaken en een digitaal huisartsenconsult aanvragen. Kinderen vanaf zestien jaar kunnen, als zij dat willen, zelf een account aanmaken en gebruik maken van het online huisartsen platform.

“De behoefte aan snel contact met de huisarts voor niet spoedeisende klachten voor kinderen en jongeren is groot en de wachttijden bij de huisarts zijn zeker in deze tijden van corona lang. Met deze nieuwe dienstverlening creëren we mogelijkheden voor kinderen alleen en ouders met jonge kinderen om snel een volledig online consult af te nemen bij een huisarts”, zo vertelt Diane Jaspers, Spreekuur gebruiker en medisch directeur van Huisartsen Eemland.

Uitbreiding Spreekuur.nl voor kinderen

Met de uitbreiding van de online huisartsenpost voor kinderen heeft Spreekuur.nl een Nederlandse primeur. De kinderen kunnen op het online platform van Spreekuur overdag terecht voor diverse klachten. Zoals koorts, huidklachten, vallen/stoten/kneuzingen, wonden en brandwonden. In de avonduren is Spreekuur alleen bereikbaar voor spoedeisende klachten.

Het online huisartsen platform wil de dienstverlening voor kinderen in de komende periode verder uitbreiden. In een later stadium moeten kinderen er ook terecht kunnen voor oorpijn, keelpijn, hoesten, oogklachten en insectenbeten.

Voorbereiding digitaal huisartsenconsult

Patiënten kunnen een online consult zelf voorbereiden. Hiervoor doorlopen ze gevalideerde triage- en anamnesevragen en kunnen ze een foto toevoegen. Daarna worden de gegevens van de patiënt via het digitale HAP-systeem bij de consulterende huisarts aangeboden. Die kan er vervolgens voor kiezen om het consult via een chat of, indien nodig, een videobelafspraak verder af te handelen.

Na de versnelde uitrol van Spreekuur.nl, in maart van dit jaar, is de dienstverlening enkele weken geleden ook al eens uitgebreid, zodat patiënten ook overdag gebruik kunnen maken van een digitaal huisartsenconsult. Inmiddels hebben ruim 1.1 miljoen patiënten in Nederland toegang tot de dienst en zijn er 9000 consulten gedaan.