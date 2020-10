Digitaal inchecken voor controle-afspraak in Rijnstate

De pilot die nu gestart is, duurt drie maanden en geldt voor patiënten van de afdelingen neurologie, cardiologie en gynaecologie. Wanneer op basis van de ingevulde vragenlijst bepaald wordt dat de controle-afspraak op afstand gehouden wordt, dan hebben arts en patiënt de keuze uit een telefoongesprek, videoconsult (videobellen) of e-consult (e-mail / chat). Als de pilot succesvol verloopt dan zal het digitaal inchecken voor de patiënten van alle specialismen ingevoerd worden.

Zorg verbeteren met digitaal inchecken

Met de digitale check-in heeft het Rijnstate een tweetal doelen voor ogen. Ten eerste moet de ingevulde vragenlijst ervoor zorgen dat zowel de arts als de patiënt zich beter op de afspraak kunnen voorbereiden. Minstens net zo belangrijk is het streven om met behulp van de informatie vooraf het aantal onnodige fysieke bezoeken aan het ziekenhuis in te dammen. Op die manier kan meer aandacht gegeven worden aan patiënten die nog veel last hebben van hun klachten.

Artsen kunnen dankzij de digitale check-in vooraf bepalen welke patiënten klachten hebben die in een persoonlijk consult besproken, of behandeld, moeten worden en bij welke patiënten een consult op afstand volstaat. Zeker gelet op de coronacrisis en de langzaam maar zeker weer strenger wordende contact beperkende maatregelen is dit een belangrijke ontwikkeling. Mochten door het oplaaien van de coronacrisis de wachttijden binnenkort weer oplopen, dan kan het Rijnstate door de digitale check-in sneller meer patiënten behandelen.

Digitalisering geen doel op zich

Rijnstate streeft ernaar om patiënten alleen fysiek naar het ziekenhuis te laten komen als dat echt nodig is. Daarbij is het niet zo dat digitalisering van zorg een doel op zich is. Het draagt echter wel bij aan het doel om de zorg efficiënter, doelmatiger en patiëntgerichter te maken. Digitaal inchecken is daar een voorbeeld van. Net als bijvoorbeeld het op afstand monitoren van patiënten die herstellen van COVID-19.

Bij patiënten met een chronische aandoening wordt de afspraak voor een volgende controle vaak al gemaakt wanneer ze voor een controle in het ziekenhuis zijn. Op dat moment is echter nog niet altijd duidelijk of die volgende controle-afspraak wel nodig is, of dat die misschien telefonisch of via een videogesprek afgehandeld kan worden. De patiënt weet immers maanden van te voren nog niet of de klachten ten tijde van de volgende afspraak erger, hetzelfde of minder zijn. Door deze patiënten kort voor de afspraak digitaal in te checken hoopt Rijnstate altijd een passend type afspraak aan te kunnen bieden.