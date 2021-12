Digitaal informatiebord zorgt voor meer eigen regie bij Triade

Het digitaal informatiebord ‘Mijn Eigen Plan’ is geplaatst op de locatie Polenstraat van Triade Vitree. Voordat de tijd rijp was om het bord op te hangen, werkte Triade al langere tijd aan een verandering in de benadering van bewoners van de zorginstelling. Het zelf nemen van beslissingen stimuleren door minder voor hen te denken en beslissen.

“In de zorg zijn we toch geneigd om te denken voor mensen met een beperking. Cliënten stellen zich op hun beurt vaak afhankelijk op. Als we cliënten vroegen: ‘Wat wil jij dan?’, keken ze al snel naar de begeleider, zo van: ‘Zeg jij het maar.’ Het inzicht van: ‘Dan duurt het maar wat langer, maar de cliënt mag het zelf aangeven’, is echt iets waar we al langer heel bewust mee bezig zijn”, vertelt Afien Spreen, bestuurder van Triade Vitree.

Ontwikkeling digitaal informatiebord

Het succes van het digitaal informatiebord is ook vanuit de bewoners gezien geen vanzelfsprekendheid. Mijn Eigen Plan moet daarvoor goed aansluiten bij de behoeftes van de bewoners. Om er achter te komen wat bewoners willen was het van belang om goed te observeren en op te letten dat de vragen van begeleiders niet te sturend waren.

Nu Mijn Eigen Plan hangt en in gebruik genomen is, blijkt uit het succes ervan dat het ontwikkelproces een goede start gemaakt heeft. “Ik ben langs gegaan op de locatie waar Mijn Eigen Plan hangt en ik heb gesproken met cliënten en begeleiders. Ook heb ik iedere zes weken een gesprek met onze programmamanager zorgtechnologie en innovatie”, aldus Afien Spreen.

Triade Vitree heeft een subsidie ontvangen voor in totaal zes digitale informatieborden. De komende periode wordt het digitaal informatiebord daarom op nog eens vijf locaties geïmplementeerd. Daarvoor wordt op elke locatie ook weer een inventarisatie uitgevoerd van de behoeften die bewoners op die locatie hebben. “De geleerde lessen van de eerste locatie kunnen we mooi meenemen. Zeker ook omdat er hele diverse groepen mensen bij Triade Vitree wonen”, aldus de bestuurder.