Digitaal navigeren binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei

Voor sommige patiënten en bezoekers kon het soms lastig zijn om (snel) de weg te vinden in het 65.000m2 grote Edese ziekenhuis. Met de navigatietool in de MijnZGV-app is verdwalen, zo stelt het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), nu verleden tijd. Patiënten en bezoekers kunnen in de app nu door het hele ziekenhuis navigeren.

Navigeren binnen MijnZGV-app

Hiermee kunnen zij in één oogopslag zien waar zij zich op een bepaald moment binnen het ziekenhuis bevinden en welke route naar de poli, afdeling of andere bestemming leidt waar zij naar toe moeten. Als extra hulpmiddel voor het navigeren heeft het ziekenhuis de navigatietool ook voorzien van foto’s die de route en de plek van bestemming tonen.

Afspraken die patiënten gepland hebben staan, op een of een van de andere afdelingen van het ZGV, staan al langere tijd in de MijnZGV-app. De locatie van de afspraak kan nu aangeklikt worden. Vervolgens verschijnt in de app dan de route naar die lokatie.

De navigatietool is zowel via de MijnZGV-app als de online versie van het patiëntportaal te gebruiken (Afbeelding: Ziekenhuis Gelderse Vallei)

Uitbreiding MijnZGV-app

Het ZGV werkt voortdurend aan het uitbreiden van de MijnZGV-app en het patiëntenportaal. Naast algemene informatie heeft het ziekenhuis de afgelopen twee jaar ook diverse e-health toepassingen, zoals toegang tot eZorgpaden voor 40 aandoeningen aan de app toegevoegd. Met eZorg krijgen patiënten op één plek alle voor hen relevante informatie over hun ziekte.

Het is op dit moment echter voor patiënten nog niet mogelijk om hun medisch dossier in te kijken via de app. Dit kan al wel op de desktopversie van MijnZGV. Om ervoor te zorgen dat patiënten hun (medische) informatie binnen de MijnZGV-app in een veilige en betrouwbare omgeving kunnen raadplegen moeten zij de eerste keer inloggen met hun DigID gegevens en een extra sms-controle. Bij de eerste inlog maakt de patiënt ook een eigen veilige pincode aan waarmee hij of zij vervolgens kan inloggen.