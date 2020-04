Digitaal Post-IC dagboek app komt op juiste moment

Patiënten die op de IC gelegen hebben houden vaak blijvende klachten over aan dat verblijf. Doordat de tijd die op de IC doorgebracht is voor veel patiënten als een zwart gat ervaren wordt, bestaat de kans dat dit tot zware lichamelijke en mentale klachten lijdt. Dit is het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom (PICS). Daar komt het Post-IC dagboek in beeld.

Het bijhouden van zo’n dagboek is een wetenschappelijk, en momenteel de enige, bewezen methode om PCIS te verminderen. Doordat bezoek van familie en vrienden aan patiënten op de IC ten tijde van de coronacrisis niet of nauwelijks toegestaan is, is het bijhouden van een fysiek dagboek schier onmogelijk.

Digitaal Post-IC dagboek

Marc Buise, anesthesioloog-intensivist van het Catharina Ziekenhuis, startte samen met Games for Health in 2018 een project met als doel de inzet van het Post-IC dagboek te verbeteren. Dat werd een digitale versie van het ‘Post-IC dagboek voor morgen’. Een smartphone app waar patiënten en familieleden nu gebruik van kunnen maken.

Hiermee kan familie op een makkelijke manier met elkaar een virtueel dagboek maken met tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten. Zorgverleners delen op afstand, vanaf de IC, gegevens van de patiënt via de app met de familie. Informatie die door de sterk beperkte IC-bezoekmogelijkheden niet door familie en naasten zelf ingevoerd kan worden.

Het dagboek bevat ook links naar informatieve websites, maar gaat dus veel verder dan standaard informatieve apps. Het bijhouden van het digitale dagboek kan door de bundeling van alle mogelijkheden, direct bij de start van de IC-opname beginnen.

Uitbreiding naar andere ziekenhuizen

Het Post-IC dagboek dat in het Catharina Ziekenhuis al gebruikt wordt, heeft ook de interesse van andere ziekenhuizen gewekt. “Meerdere ziekenhuizen hebben al aangegeven dit dagboek zo snel mogelijk in te willen zetten. Onze droom is dat alle IC patiënten in Nederland gebruik kunnen maken van het Post-IC dagboek voor morgen”, aldus Marc Buise. “We hopen dat dit dagboek patiënten en hun naasten meer houvast geeft in deze lastige periode.” In onderstaande video licht Marc Buise de app en het gebruik van het Post-IC dagboek nader toe.

De Post-IC dagboek app

Het Post-IC dagboek is tot stand gekomen onder leiding van Games for Health, in co-creatie volgens de Brainport-gedachte. Inmiddels heeft ook Zorgverzekeraars Nederland het belang van het digitale dagboek ingezien en besloten er aan mee te werken. Hetzelfde geldt voor de Rabobank, die ook een bijdrage gaan leveren. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, patiëntenorganisatie IC Connect en stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) steunen dit initiatief.