Digital first huisartsenpraktijk in Utrecht

Met de opening van de eerste digital first huisartsenpraktijk zet Arts en Zorg de volgende stap om haar doelstelling voor het aanbieden van doelgroepgerichte zorg waarbij de patiënt zelf kan kiezen hoe en wanneer hij contact heeft met de huisarts. De digitale aanpak en ondersteuning van de Arts en Zorg organisatie stellen DocLine in staat snel nieuwe praktijken in Nederland te openen en meerdere innovaties toe te voegen aan de dienstverlening. Op 1 september wordt Gezondheidscentrum Galgenwaard officieel DocLine Utrecht.

Digital first eerstelijnszorg

DocLine heeft voor haar patiënten een digitale omgeving ontwikkeld die 24/7 beschikbaar is. Om vragen te stellen, een afspraak maken, medicijnen bestellen bijvoorbeeld. Maar ook laboratorium uitslagen bekijken en hun medisch dossier inzien. Het eerste consult met de huisarts wordt via beeldbellen of telefonische gehouden, zonder tussenkomst van een doktersassistente. Mocht het nodig zijn, voor onderzoek bijvoorbeeld, dan volgt een fysiek consult op de praktijk zelf.

Buiten de reguliere praktijkuren wordt de zorg op afstand overgenomen door een team van huisartsen en assistenten waar DocLine mee samenwerkt. Hierdoor kunnen patiënten altijd, ook ’s avonds en in het weekend, een huisarts spreken of via chat zorgvragen stellen.

“Een steeds grotere groep patiënten wil contact met de huisarts op een voor hen prettig moment, zonder daarvoor naar de praktijk te hoeven komen. Fysieke eerstelijnszorg zal niet verdwijnen, maar meer dan de helft van de consulten kan prima op afstand. Dat hebben we in coronatijd ook kunnen ervaren. Daarom kiezen we bij DocLine in eerste instantie voor digitaal en pas fysiek als dat echt nodig is”, vertelt Nicole van der Meulen-Diebels, eindverantwoordelijke van DocLine.

Toekomstige innovaties

DocLine werkt naast het uitbreiden van het aantal ‘digital first’ praktijken ook aan diverse andere (digitale) innovaties om de eerstelijnszorg op afstand verder uit te breiden. Denk aan het toepassen van kunstmatige intelligentie oplossingen waarmee patiënten zelf kunnen ontdekken wat er aan de hand zou kunnen zijn.

Daarnaast werkt Arts en Zorg aan de integratie van een ‘digitale dokterstas’. Hiermee kan de huisarts op afstand bijvoorbeeld meeluisteren en kijken naar het hart, longen, keel, huid, oren of ogen en zo een volledig huisartsenconsult of visite op afstand uitvoeren.