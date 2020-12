Digitale beelduitwisseling ziekenhuizen Noord-Holland

Zorgverleners kunnen door het aanhaken bij het project DVDexit van Twiin voortaan direct de externe medische beelden en beeldverslagen van hun patiënten inzien wanneer zij behandeld worden in een van de andere ziekenhuizen. Digitale beelduitwisseling draagt bij aan snelle en veilige patiëntenzorg, aldus de deelnemers. Patiënten worden voor een specifieke behandeling regelmatig verwezen naar een ander ziekenhuis. De digitale medische beelden en beeldverslagen van de patiënt die voor de behandeling nodig zijn, werden tot nu toe meestal via een dvd verzonden naar dit ziekenhuis.

Eenvoudiger beelduitwisseling

“Samen met SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam), Zorgring en collega’s uit de verschillende ziekenhuizen hebben we gekeken hoe we het uitwisselen van deze medische beelden konden vereenvoudigen”, vertelt Kasper Visser, projectleider bij Amsterdam UMC. “Het versturen van medische beelden op een dvd is namelijk niet ideaal. Niet alleen duurt het lang voor de dvd bij de behandelende afdeling binnen is, er moeten ook nog veel handelingen verricht worden voordat de zorgverlener de beelden kan bekijken. We vonden dat dit sneller en veiliger moest.”

De digitale beelduitwisseling tussen de vier ziekenhuizen gebeurt in eerste instantie op kleine schaal, onder andere binnen de oncologische zorg en kinderurologie. Oncologisch chirurg Babs Zonderhuis hierover: “Door de digitale beelduitwisseling kunnen patiënten vlot verwezen worden en sneller beginnen met het vervolg van hun behandeling. Daarnaast is het mogelijk om het verwijzende ziekenhuis nog dezelfde dag een advies te geven over een patiënt. Dit geeft veel flexibiliteit en voorkomt dat een patiënt onnodig op en neer hoeft te rijden naar Amsterdam.”

Uitbreiding naar andere specialismen

Visser benadrukt dat het niet meer hoeven wachten op de beelden uit andere ziekenhuizen een enorme verbetering is. “Het voorkomt ook dat patiënten meerdere keren hetzelfde onderzoek moeten ondergaan. De resultaten van de pilot waren positief. Volgend jaar willen we dit bij andere specialismen gaan gebruiken.”

Om de digitale gegevens te kunnen delen, hebben de ziekenhuizen samen met Zorgring en SIGRA een regionaal uitwisselingsplatform gerealiseerd. Het platform maakt gebruik van XDS, de internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Dit betekent dat er op gestandaardiseerde en goed beveiligde wijze gegevens worden uitgewisseld. Alleen zorgpartijen die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen gebruikmaken van dit platform.

“We zijn niet de eerste regio die XDS gebruikt voor digitale uitwisseling van gegevens. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we dit nu landelijk kunnen gebruiken samen met het landelijke programma Twiin”, stelt Visser. “Veel partijen werken hard samen om landelijke richtlijnen op te stellen, zodat dit hopelijk in de komende twee jaar landelijk ingezet kan worden.”

Sneller schakelen

Bij het BovenIJ ziekenhuis heeft neuroloog Wijnand Palmbergen goede ervaringen opgedaan met de XDS-verbinding: “Door het digitaal uitwisselen van radiologiebeelden kan er sneller worden geschakeld met collega’s in andere ziekenhuizen. Dit komt ten goede aan de patiëntenzorg.” Uiteraard wordt medische informatie alleen uitgewisseld wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven en er sprake is van een behandelrelatie.

BovenIJ organiseert de zorg steeds vaker over de grenzen van het ziekenhuis heen. Dit maakt dat het steeds belangrijker wordt om eenvoudig gegevens te kunnen uitwisselen. Met zorgpartners en met patiënten. Juist nu, in deze coronaperiode, vindt het ziekenhuis dat belangrijk: zodat patiënten niet wachten om met klachten naar hun huisarts te gaan. BovenIJ maakt hiervoor gebruik van de BeterDichtbij-app. Deze digitale zorg wordt gewaardeerd. In het afgelopen najaar voerden artsen en patiënten bijna 750 videoconsulten en werden 1200 gesprekken gevoerd via de BeterDichtbij-app.

Digitale beelduitwisseling randvoorwaarde

Noordwest Ziekenhuisgroep wisselt op kleine schaal beelden uit met Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek (oncologische zorg). “Niet meer wachten op de beelden uit andere ziekenhuizen, maar direct inzage via onze systemen: in een tijd waarin we steeds vaker met elkaar samenwerken om de goede en veilige zorg te leveren, is dit randvoorwaardelijk”, stelt Anne van Geel, radioloog in Noordwest. “Het draagt écht bij aan goede, snelle en veilige zorg. Bovendien hoeft een patiënt niet meerdere keren hetzelfde onderzoek te ondergaan.”

Onder de noemer digitaal gastvrij ziekenhuis probeert NoordWest de digitale zorg te versnellen, vertelt Jos van Helvoirt, als hoofd zorgadministratie nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. “We hebben nu binnen Noordwest alle expertise samengebracht en dan zie je dat dat werkt. Goed om te zien dat dezelfde ontwikkeling gaande is bij onze samenwerkingspartners. Verschillende partijen staan klaar om aan te sluiten op dit uitwisselingsplatform waardoor we breder in de keten gegevens uit kunnen wisselen.”