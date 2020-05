Digitale coaching in coronatijd helpt met gezonde leefstijl

Veel mensen hebben tijdens de coronacrisis moeite om fysiek en mentaal fit te blijven. Dat laatste zou onder meer blijken uit een gedragsonderzoek van het RIVM en een peiling van Ipsos samen met de Volkskrant. SamenGezond wil met de enquête onder 800 gebruikers van de gelijknamige app in kaart brengen wat de sleutel tot succes is van mensen die juist wél voldoende in beweging blijven en of digitale coaching hierin kan bijdragen.

Digitale coaching

Digitale coaching blijkt inderdaad een belangrijk onderdeel te kunnen zijn om in een lockdown een gezonde leefstijl vast te houden, zo beaamt hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit Leiden. Ook helpen digitale coachingstips en -adviezen, zo blijkt uit het onderzoek. In totaal doen ruim 405.000 mensen mee met het SamenGezond programma.

48 procent van de respondenten heeft aangeven tijdens de intelligente lockdown juist meer met hun eigen leefstijl bezig te zijn. Dit wordt 54 procent als het gaat om mensen die deelnemen aan weekdoelen in de SamenGezond-app. Zij maken gebruik van de mogelijkheden die, ook in deze situatie, tot hun beschikking staan. Zij blijven in beweging en maken gebruik van tips en adviezen via digitale coaching. Ook gebruiken ze online cursussen die hulp bieden bij mentale gezondheid zoals beter slapen en stoppen met piekeren.

Gezondheidsapp als geheugensteun

Deelnemers aan de enquête geven aan dat de SamenGezond- app hen extra stimuleert. Hoogleraar Evers onderstreept in een reactie dat juist nu een app kan werken als een geheugensteun: “In deze tijden zien we het gebruik van online mogelijkheden voor coaching enorm toenemen. Daar waar mensen eerder nog wat terughoudend waren, zie je nu een enorme boost. Uit onderzoek weten we ook dat online coaching net zo effectief kan zijn als reguliere face-to-face coaching. Het gebruik hiervan zal alleen maar toenemen.”

Respondenten die tijdens corona (veel) minder met een gezonde leefstijl bezig zijn (10% van het totaal), geven hiervoor als belangrijkste reden op dat men sporten als een activiteit buitenshuis beschouwt. Zij kunnen niet langer naar een sportschool, fietsen niet meer naar hun werk en geven aan dat binnen zitten niet te verenigen is met beweging. De tweede reden is dat men sneller ongezond eet. Stress en de aanwezigheid van kinderen komen op een derde plaats.