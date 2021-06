Digitale consulten ook na corona ingezet voor huisartsenzorg

Met Medicoo kunnen mensen zorg op afstand zoals digitale consulten krijgen via een medisch contact center in combinatie met een app. Deze dienst is in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten die geen eigen huisarts hebben, vaak omdat de huisartsenpraktijk in hun regio vol zit. Inmiddels wordt Medicoo ook ingezet als onderdeel van huisartsenpraktijk Kop van ’t Eiland om een deel van de reguliere zorg op te vangen.

Fysiek wanneer nodig

Via de app kunnen mensen chatten met het medisch team van Medicinfo dat bestaat uit BIG-geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen. Na triage wordt een persoonlijk zelfzorgadvies gegeven of een beeldbel-consult met een huisarts ingepland. Wanneer dat echt nodig is, wordt er doorverwezen voor een fysieke afspraak bij de praktijk van Albert. Tijdens het toeristische hoogseizoen heeft de dienst van Medicinfo er volgens de huisarts voor gezorgd dat het aantal telefoontjes naar zijn praktijk met 50 procent daalde in vergelijking met de verwachting.

“Het gebruik van de app is vorig jaar zo goed bevallen dat wij deze graag blijven inzetten, ook zonder de impact van corona”, stelt Albert. “Doordat we een groot deel van de toeristen op deze manier digitaal kunnen helpen, houden we de zorg bereikbaar voor iedereen.” De app is bedoeld voor Nederlandse en buitenlandse toeristen. Daarom worden alle accommodaties zoals campings, vakantieparken en B&Bs in de omgeving van Ouddorp voorzien van voorlichtingsmateriaal in verschillende talen.

De huisarts sprak vorig jaar al de verwachting uit dat in het post-coronatijdperk de dienst als ondersteuning van de huisarts kan blijven dienen. “Er is een aantal regio’s die moeite hebben om voldoende huisartsen aan te trekken. Dan is deze oplossing een hele persoonlijke aanvulling. Ik weet dat er huisartsen zijn die het als concurrentie zien, maar wij hebben dat helemaal niet zo ervaren.”

Toename digitale consulten

Er komen steeds meer diensten zoals digitale consulten bij die bedoeld zijn om de huisartsenzorg te ondersteunen. Zo werd tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie Arene aangekondigd als een digitaal antwoord op het tekort aan huisartsen in Nederland. Mensen die door dit tekort nu geen huisarts hebben, kunnen daarvoor nu terecht bij de online dienst.

Om aan de groeiende vraag naar huisartsenzorg in de noordelijke provincies tegemoet te komen, introduceerde zorgverzekeraar De Friesland eerder dit jaar digitale diensten zoals de chatdienst Dokter Appke en beeldbeldienst Online Huisarts. Steeds meer mensen maken van de chatdienst gebruik, terwijl een pilot met Online Huisarts de belangstelling van meer huisartsen in de regio heeft gewekt.

In maart 2020 werd de online dienst Spreekuur.nl vanwege de coronacrisis versneld gelanceerd in de regio Eemland (Huisartsenposten Amersfoort en Barneveld). Enkele weken later volgden vier huisartsenposten in de regio Rijnmond. In januari 2021 kwam de digitale huisartsenpost ook beschikbaar in Drenthe.