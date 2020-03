Digitale controle identiteit patiënten opgeschort in België

Thuisverpleegkundigen die de kosten voor de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar van de patiënt declareren zijn sinds oktober 2017 verplicht om de identiteit van patiënten middels het eID te controleren. Met die zogenoemde derdebetalersregel hoeft de patiënt zelf alleen zijn eigen bijdrage te betalen aan de verpleegkundige van de thuiszorg.

Het scannen van het eID gebeurt middels een kaartlezer in combinatie met een smartphone of tablet. Het coronavirus zou op deze apparaten, alsook het eID van de patiënt zelf, aanwezig kunnen zijn en zich zo verder verspreiden.

Handmatige controle identiteit

Middels een brief worden de Belgische thuisverpleegkundigen nu op de hoogte gebracht van de nieuwe, tijdelijke, regeling. De identiteit van patiënten mag gedurende deze periode handmatig gecontroleerd en ingevuld worden.

De uitzondering gaat meteen in en geldt zolang de coronacrisis loopt. Wanneer de normale regeling opnieuw van kracht wordt zal het Riziv alle thuisverpleegkundigen daarvan ruim op tijd op de hoogte brengen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: “Thuisverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor heel wat mensen die niet of minder mobiel zijn, is hun hulp cruciaal. Dat geldt nog meer in de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden. Om hen en hun patiënten zo goed mogelijk te beschermen, laten we de verplichting om de eID van patiënten in te lezen tijdelijk vallen. Het Riziv onderzoekt ook of we nog andere ondersteunende maatregelen kunnen nemen om onze zorgverleners zo goed mogelijk te ondersteunen in de strijd tegen Covid-19.”

Eerder deze week besliste het Riziv dat artsen een vergoeding van 20 euro kunnen aanrekenen voor telefonische consulten in het kader van de strijd tegen het nieuwe coronavirus.