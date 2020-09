Digitale diabeteszorg wordt structureel onderdeel zorgaanbod

Voor de coronacrisis verliep de zorg voor diabetes patiënten over het algemeen aan de hand van metingen en bezoek in de poliklinieken. Tijdens de coronacrisis bleek de toegevoegde waarde van een speciaal behandelteam dat op afstand de glucosewaardes van mensen met type 1 diabetes in de gaten houdt. Daardoor kunnen vrijwel alle reguliere afspraken ten behoeve van de diabeteszorg die in de polikliniek plaatsvonden nu ook op afstand gehouden worden.

Deze ontwikkeling was ook voor de coronacrisis al gaande. Zo besloot het Martini Ziekenhuis, na een geslaagde pilot, het videoconsult vaker te gaan inzetten als alternatief voor controleafspraken op de poli. Patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen sturen hun bloedsuikerwaarden digitaal door.

Digitale diabeteszorg

Met ondersteuning van Zilveren Kruis gaat Diabeter de diabeteszorg de komende periode verder transformeren en zal de digitale diabeteszorg structureel in het zorgaanbod geïmplementeerd worden.

“Diabetespatiënten behoren tot een risicogroep van COVID-19. Daarom zijn wij in een vroeg stadium zorg op afstand gaan leveren. Als het echt nodig is kan men uiteraard terecht op de polikliniek. Diabeteszorg is sterk verbonden met diabeteshulpmiddelen. Door de moderne technologie van bijvoorbeeld slimme insulinepompsystemen kan de arts of verpleegkundige op afstand meekijken met de diabetesregeling van een patiënt en tijdig adviezen geven”, zo vertelt kinderarts Henk-Jan Aanstoot van Diabeter.

De moderne technologische hulpmiddelen zorgen ervoor dat de diabeteszorg op afstand mogelijk wordt. Voor patiënten die met deze hulpmiddelen een goede diabetesregeling bereiken, worden ze de standaard. Deze patiënten hoeven daardoor niet meer drie tot vier keer per jaar naar de polikliniek, maar nog slechts één of twee keer. “Zorgafspraken via beeldbellen scheelt patiënten reistijd en kan plaatsvinden in de eigen vertrouwde omgeving. Zeker voor jonge kinderen is dit soms fijn”, aldus kinderarts Aanstoot.

“De digitalisering van diabeteszorg draagt bij aan de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van leven van onze verzekerden. Ook vergroot het de keuzevrijheid van mensen om daar zorg te krijgen waar zij die het liefst ontvangen: van wachtkamer naar woonkamer”, zo vult Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, daar aan toe.