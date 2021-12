Digitale dokterstas moet huisarts toegankelijk houden

Arts en Zorg is een organisatie van geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra waarin de huisarts, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners nauw met elkaar samenwerken. De organisatie stond in 2019 ook al mede aan de wieg van Docline. Dit concept koppelt uitgebreide digitale zorgverlening aan een goed uitgeruste, maar kleine praktijkruimte. In september 2019 ging de eerste Docline-praktijk in Utrecht van start.

Digitaal contact met huisarts

De digitale dokterstas is een ander initiatief van Arts & Zorg: een fysieke tas met daarin instrumenten om de patiënt te onderzoeken, waarbij er op afstand (digitaal) contact is met de huisarts. De tas bevat onder andere een smartglass (een bril met een camera en internetverbinding), een stethoscoop en apparatuur om een hartfilmpje te maken en bloedtests af te nemen.

Met de digitale dokterstas kan bijvoorbeeld een doktersassistent of de patiënt zelf, bepaalde handelingen uitvoeren. De huisarts kijkt op afstand mee of kijkt later naar de uitslagen. Dat zorgt ervoor dat er minder druk komt te liggen op de huisarts. Op deze manier kan de digitale dokterstas bijdragen aan het beschikbaar houden van huisartsenzorg in gebieden waar er te weinig huisartsen zijn.

Toekomstbestendige zorg

“In dit project met Arts & Zorg doen we ervaring op en kijken we of de patiënt en de zorgverlener deze manier van zorg prettig vindt”, vertelt Netteke Ludwig, regiomanager Zorg van Menzis. “Zo ja, dan is de digitale dokterstas een vorm van digitale zorg die we ook bij andere huisartsenpraktijken in het land willen introduceren. Wij juichen het gebruik van digitale zorg toe wanneer het bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van de zorg. En voor ons betekent dat: kwalitatief goede zorg die betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk is én zorg waarin de patiënt een regierol heeft.”

Digitale zorg biedt geen oplossing voor alle uitdagingen in de zorg, benadrukt Ludwig. “Daarom blijven we kritisch kijken naar de toegevoegde waarde ervan voor zowel de patiënt als de zorgverlener. De digitale dokterstas is een mooi voorbeeld van digitale zorg.”

Het platform Zorgvannu.nl van het ministerie van VWS heeft een video gemaakt over de digitale dokterstas.