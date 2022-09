Digitale gegevensuitwisseling in grensregio Twente

In de grensstreken, zoals de regio Twente, werken Nederlandse en Duitse ambulancediensten en ziekenhuizen al jaren goed samen. Voor de best mogelijke spoedzorg is het van belang dat artsen en verpleegkundigen over de meest recente en accurate informatie omtrent de toestand van de patiënt die onderweg is, kunnen beschikken. Binnen het project Grensstreken is hard gewerkt aan het realiseren van digitale gegevensuitwisseling tussen ambulancediensten en ziekenhuizen in de grensregio Twenten – Kreis Borken.

Digitale gegevensuitwisseling

In het belang van kwalitatief goede patiëntenzorg was er de wens om de communicatie via telefoon en sms tijdens dit vervoer om te zetten naar een digitaal bericht, passend bij de Nederlandse informatiestandaard voor Acute Zorg. Deze vorm van een digitale vooraankondiging voor de komst van nieuwe patiënten draagt ertoe bij dat de acute zorg in de grensregio Enschede – Kreis Borken over een snelle en volledigere informatievoorziening kan beschikken.

“We zijn hierdoor als ziekenhuis nog beter geïnformeerd over de toestand van een patiënt die uit Duitsland naar ons ziekenhuis wordt vervoerd. Hierdoor kunnen we betere voorbereidingen treffen en sneller de juiste zorg opstarten. Daarnaast wordt informatie direct digitaal in onze systemen vastgelegd, waardoor we effectiever kunnen werken”, vertelt traumachirurg en medisch manager Traumacentrum MST, Ralph de Wit.

Aansluiting op Nederlandse situatie

Om de digitale gegevensuitwisseling tussen Nederlandse ziekenhuizen en Duitse ambulances te kunnen realiseren is eerst onderzoek gedaan naar het technische vertalen van de Duitse ICT-omgeving naar de Nederlandse ICT-infrastructuur. Alleen met de juiste technische oplossing is het immers mogelijk om de patiëntgegevens op de juiste manier te verzenden én ontvangen.

Het uiteindelijke doel van dit project is het realiseren van een betere patiëntenzorg in de grenstreken. De ervaring, kennis en inzichten die tijdens het Project Grensstreken opgedaan wordt, zal ook gedeeld worden met andere ziekenhuizen en grensregio’s. Vanaf december zal deze informatie beschikbaar komen in Amigo!, het kennisplatform van Nictiz voor de ondersteuning van zorgaanbieders bij digitale gegevensuitwisseling.