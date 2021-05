Digitale huisarts komt ook ‘ouderwets’ aan huis

Patiënten hebben via de Digitale Doktersassistent 24/7 mogelijkheid tot contact met de huisarts. Zij kunnen vragen stellen, foto’s en andere bestanden uploaden, verwijzingen regelen, SOA-tests, urine- en bloedonderzoeken aanvragen en veel meer. De assistentes zijn daardoor veel minder tijd kwijt aan de telefoon, ze kunnen veel doelgerichter werken.

Beeldbellen, huisarts aan huis

De Groningse huisarts spreekt patiënten zo veel mogelijk persoonlijk: per e-mail, aan de telefoon of via beeldbellen. Voor de fysieke (face-to-face) consulten komt zij bij de patiënten aan huis.

“Die huisbezoeken lijken misschien minder efficiënt”, snapt Verbeek van Buuren. “Maar omdat ik de patiënten meer tijd geef, kan ik dieper op de vraag in gaan, beter onderzoek doen en meer uitleg geven. Zo voorkom ik dat de patiënt met vragen blijft zitten en hoef ik ook minder vaak door te verwijzen.”

Patiënten vinden het beeldbellen ook een uitkomst”, merkt de huisarts. Zij kunnen zelf een moment plannen in de webagenda en hebben via de Digitale Doktersassistent alvast meetgegevens (zoals bloeddruk, lengte of gewicht) doorgegeven. “Ook hebben de patiënten zo minder kans om een besmetting met het coronavirus op te lopen omdat ze niet in de wachtkamer hoeven te zitten.”

Wens tot samenwerken

In de eerste weken na de opening groeide de praktijk explosief en gingen patiënten volgens de huisarts “massaal aan het beeldbellen. Ook krijg ik ontzettend veel positieve reacties van collega’s in omliggende praktijken en willen paramedici (zoals fysiotherapeuten en diëtisten) graag samenwerken.”

Voor sommige zaken is behandeling thuis niet wenselijk, stelt Verbeek van Buuren. Bijvoorbeeld bij grotere chirurgische ingrepen of het plaatsen van een spiraaltje. Voor dergelijke behandelingen werkt de huisarts samen met Huisartsenpraktijk Radesingel. In deze praktijk in de Groninger binnenstad zijn ook de psycholoog en de assistentes gevestigd. Hier kunnen patiënten alsnog terecht als ze liever niet aan huis willen worden geholpen.

Permanente mix huisbezoek, digitaal

Verbeek van Buuren biedt momenteel met haar mix van digitaal en bezoek thuis alle werkdagen huisartsenzorg, in afwachting van de bouw van een fysieke praktijk in Meerstad. Ook als de fysieke praktijk is gerealiseerd, wil de Groninger huisarts echter doorgaan met het inzetten van e-health (Digitale Doktersassistent, beeldbellen, online consulten, etc).

“Zo lang de drukte het toestaat, wil ik ook huisbezoeken als belangrijk onderdeel houden van mijn werkwijze. Ik merk hoeveel het toevoegt aan de dagelijkse consulten, dat je ziet hoe je patiënten leven. Ik pas mijn adviezen er op aan en merk dat er meer met de adviezen worden gedaan dan wanneer ik het tijdens een druk spreekuur in de praktijk had besproken. Echt winst voor de patiënt dus, en een hele fijne werkwijze voor mij als dokter.”

Er is inmiddels een aantal digitale toepassingen die huisartsenpraktijken aanvullen. Behalve de Digitale Doktersassistent zijn dat onder meer DocLine, Spreekuur.nl en Quin.