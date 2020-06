Digitale hulpmiddelen om lekkerder in je vel te zitten

Lekker in je vel zitten is belangrijk om beter om te kunnen gaan met tegenslagen, stress of andere emoties en gebeurtenissen in je leven. Op de website van lekkerinjevel is bedoeld om met behulp van diverse digitale hulpmiddelen, zoals online programma’s, rondom verschillende thema’s hierbij te ondersteunen.

Grote diversiteit aan digitale hulpmiddelen

De digitale hulpmiddelen die via lekkerinjevel.amsterdam aangeboden worden, zijn zeer divers maar hebben in grote lijnen allemaal betrekking op het doel dat een goede leefstijl van belang is om gezond te blijven.

De hulpmiddelen kunnen onder andere bestaan uit korte e-health programma’s die in een eigen tempo, alleen of met een begeleider, gevolgd kunnen worden. Maar er zijn ook, door de GGD getoetste en goedgekeurde, mobiele apps die ondersteuning leveren bij het maken van een verandering. Daarnaast zijn er ook video’s, podcasts, animaties en andere mediatools beschikbaar, evenals een lijst met externe websites en links waar meer informatie over bepaalde onderwerpen te vinden is.

Een overzicht van een aantal onderwerpen waarvoor digitale hulpmiddelen beschikbaar zijn:

Fysiek fit blijven en sporten

Samen zijn en mensen ontmoeten

Balans, geluk, opkomen voor jezelf

Ontspannen en Burn-out

Opkomen voor jezelf, Faalangst

Oplossingsgericht opvoeden

Echtscheiding, relatieboots, gescheiden ouders

Slechte gewoontes, Verslavingen, Emotie eten

Dit is een kleine greep uit het brede aanbod van de online programma’s die mensen kunnen helpen lekkerder in hun vel te zitten. Een deel van de programma’s wordt gratis aangeboden. Welke dat zijn wordt duidelijk wanneer de gebruiker een account aangemaakt heeft.

Binnenkort wordt via de site ook de mogelijkheid geboden om een zogenoemde iPH-test van het Institure for Positive Health te doen. Die test is er op gericht om jezelf beter te leren kennen. iPH wil de beweging rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Om, zoals zij stellen ‘van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld te maken. Een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.’

Coronacrisis

Daarnaast zijn er ook een aantal digitale hulpmiddelen die betrekking hebben op het omgaan met de veranderende samenleving door de coronacrisis. Zoals het ‘omgaan met het nieuwe normaal’, ‘hoe praat je met kinderen over het coronavirus?’ en ‘omgaan met coronastress.

Onder de partijen die betrokken waren bij de realisatie van lekkerinjevel waren onder anderen de ROHA, Therapieland, GGD, Arkin, POH GGZ, IPH, ervaringsdeskundige en natuurlijk Samen Beter Westerpark.