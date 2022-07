Digitale informatieoverdracht SEH Van Weel-Bethesda

Dankzij de digitale informatieoverdracht tussen de ambulance en de spoedeisende hulp (SEH) kan nog voordat de patiënt in het ziekenhuis arriveert alle relevante informatie al ingezien worden doorn de SEH-artsen en verplegend personeel. De informatie wordt bovendien rechtstreeks opgeslagen in het elektronische patiëntendossier (EPD).

Bij het verlenen van spoedzorg zijn in korte tijd vaak meerdere zorgaanbieders betrokken. Daarbij gaat het meestal om patiënten die voor deze zorgverleners (nog) onbekend zijn en complexe aandoeningen hebben. Dan is het van levensbelang dat die zorgverleners snel over alle relevante patiëntinformatie beschikken.

Digitalisering informatieoverdracht

De digitalisering en automatisering van de gegevensoverdracht tussen ambulances en SEH’s is het belangrijkste speerpunt van het landelijke koploperproject ‘Met spoed beschikbaar’. Dit project werd in 2020 gelanceerd met als doel het versneld implementeren van de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp.

“Verpleegkundigen en artsen weten nu precies wanneer een patiënt arriveert. In het elektronisch patiëntendossier staan alle metingen, welke medicatie de patiënt eventueel al heeft gekregen en de laatste updates. Dit zorgt ervoor dat SEH-medewerkers beter voorbereid zijn en zij patiënten sneller de juiste zorg kunnen verlenen”, vertelt Nely Zoeteweij, zorgcoördinator Spoedeisende Hulp bij het Van Weel-Bethesda.

Het Van Weel-Bethesda heeft voor de uitrol van de digitale informatieoverdracht tussen ambulances en de SEH binnen het koploperproject samengewerkt met Traumacentrum Zuidwest-Nederland, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Chipsoft, PinkRoccade Ziekenhuizen en ZiZo.

Digitale spoedverwijzing

Binnen het koploperproject ‘Met spoed beschikbaar’ vallen ook de digitale spoedverwijzingen tussen huisartsenposten en ziekenhuizen. Met een digitale spoedverwijzing moet de zorg rond de patiënt sneller georganiseerd worden, wat de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komt. Ook voor de betrokken zorgverleners zijn er voordelen.

Met de vernieuwde spoedmelding stuurt de HAP de uitkomst van de triage en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden. Dit zorgt niet alleen voor tijdswinst, maar komt ook de kwaliteit van de spoedzorg ten goede.