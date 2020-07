Digitale middelen ingezet tegen impact corona

“Ons uitgangspunt is dat we daar helpen waar de nood het hoogst is: extra ondersteuning van zorgmedewerkers, en de kwetsbare groepen in onze samenleving met name ouderen”, vertelt Margot Cooijmans, directeur van de Philips Foundation. “Daarom steunen we vier projecten in de regio Eindhoven met extra middelen en helpende handen.” Twee van de vier initiatieven betreffen de inzet van digitale middelen.

Contact via tablets

Veel bewoners van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) ervaren door de coronamaatregelen een extra drempel om contact te houden met de buitenwereld. De Philips Foundation geeft honderd tablets aan de zorginstelling, waarmee de ruim 900 bewoners via videobellen op digitale wijze contact onderhouden met vrienden, familie en, waar nodig, zorgprofessionals. Op die manier lopen ze minder risico om zich eenzaam te voelen in deze toch al moeilijke periode. Bovendien is persoonlijk contact belangrijk voor het herstel van de bewoners.

Zorgrobot SARA

Bij Vitalis ZorgGroep worden op korte termijn vijf SARA-zorgrobots ingezet. Niet om medicijnen toe te dienen of om de bewoners te wassen, maar om bewoners afleiding te bieden. Dat is, zeker in de eenzame zomerperiode, erg welkom. De robot vertelt verhalen en maakt muziek. Ook doen bewoners beweegoefeningen onder begeleiding van SARA. De eerste pilot met SARA levert positieve resultaten op: bewoners ervaren de robot als een hele welkome afleiding en kletsmaatje.

Dagprogramma bewoners Archipel

Archipel Zorggroep kan met behulp van de steun van de stichting een extra dagprogramma organiseren voor de 1.200 bewoners. Dat is extra hard nodig in coronatijd, omdat de reguliere dagbesteding is gestopt en bewoners minder frequent bezoek ontvangen dan normaal. Elke week vindt er op de tien locaties een op maat gemaakte activiteit plaats; van bingo tot muziek en dans, van sport en beweging tot tuinieren.

De projecten krijgen extra steun van Philips-vrijwilligers. Zij gaan de projecten bij Archipel, GGzE en Vitalis begeleiden. “We maken de meeste impact in de regio met een combinatie van extra middelen en helpende handen”, aldus Cooijmans. Samen voor Eindhoven en Philips coördineren de inzet van het vrijwilligerswerk.

Verder geeft de Philips Foundation een financiële bijdrage aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dit is een initiatief voor zorgverleners die getroffen zijn door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. ZWiC biedt financiële steun aan zorgverleners of hun nabestaanden als zij op de intensive care komen te liggen of komen te overlijden. De stichting richt zich op zorgverleners zoals wijkverpleegkundigen, jeugdzorgmedewerkers en de ambulancebroeders.