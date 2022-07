Digitale ondersteuning dagstructuur nieuw in kennisbank

De door Vilans opgezette ‘landelijke kennisbank digitale zorg’ is medio mei 2022 geopend. Als kennisorganisatie voor zorg en welzijn werkt Vilans in verschillende projecten en programma’s aan het verbeteren van de langdurige zorg. De kennisbank levert een infrastructuur voor kennis over best practices, lopende projecten, waardebepaling uit onderzoek en financieringsmogelijkheden. Aan de kennisbank is nu ook digitale ondersteuning toegevoegd die cliënten helpt bij het plannen van hun dagstructuur.

Digitale kattenbelletjes

Met digitale ondersteuning voor de dagstructuur worden mensen geholpen bij hun dagplanning. Het gaat dan concreet om cliënten te herinneren aan dagelijkse handelingen en afspraken. Een mantelzorger programmeert deze digitale kattenbelletjes en er kan verbinding worden gemaakt tussen de technologie en het zorgdossier. Op die manier komen zorgafspraken automatisch in de agenda te staan.

Sociale robot met scherm

De info voor de cliënt verschijnt vervolgens bijvoorbeeld op een scherm op de buik van een sociale robot. Dat kan over zorgafspraken gaan maar ook over zaken waaraan de cliënt nog moet denken. De info kan in tekst en symbolen worden gegeven. Eventueel kunnen de boodschappen verrijkt worden met een geluid of een virtueel persoon om de aandacht te trekken. De informatie over de dagplanning kan eenvoudigweg op een scherm op het nachtkastje worden gegeven, maar dus ook via een sociale robot die de info laat zien of de herinneringen uitspreekt en af en toe ook een complimentje uitdeelt.

Maatschappelijke baten technologie

In de totale digitale kennisbank van Vilans is voor iedereen zichtbaar om welke soorten technologie het gaat, voor wie het is en wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van de technologie. Tevens wordt getoond welke wetenschappelijke onderbouwing er voor een digitale optie is.



Binnen de Kennisbank werken verschillende organisaties samen, waaronder Vilans, Alzheimer Nederland, ActiZ, ZN, WDTM, VitaValley, ZonMw, VWS, Hulpmiddelenwijzer.nl, Hogeschool Utrecht, HU Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en Meiland Training & Consult. Het doel van die samenwerking is het delen van ervaringen en het realiseren van eenheid in methodiek, taal en onderzoek.