Digitale overdracht patiëntgegevens in Noord Holland

Voordat de eOverdracht gerealiseerd kon worden is eerst een pilot opgezet voor het verwerken van plaatsingsverzoeken en het digitaal versturen van de verpleegkundige overdracht. Na de pilot is op kleine schaal gestart met de digitale overdracht. De komende tijd wordt het gebruik verder uitgebreid.

Voordelen digitale overdracht

De digitale gegevensoverdracht tussen de verschillende instellingen is de eerste van zijn soort die gerealiseerd is in het kader van de Proeftuin eOverdracht. Voordat de digitalisering ingevoerd werd, moest een (transfer)verpleegkundige alle gegevens van een patiënt vaak meerdere keren overtypen wanneer deze overgeplaatst werd van, bijvoorbeeld, het ziekenhuis naar de wijkpleging. Patiënten moesten op hun beurt voorheen vaak telkens opnieuw hetzelfde verhaal vertellen bij verschillende zorgverleners. Dankzij de digitale overdracht wordt dit allemaal verleden tijd.

“Door het digitaal versturen is de overdracht op papier meegeven aan de patiënt verleden tijd. Patiënten vergaten ook wel eens de overdracht af te geven bij de andere instelling. Fijn dat we op deze manier niet meer de patiënt ermee belasten en ik zeker weet dat de informatie veilig bij de ontvangende partij aankomt”, zo vertelt Romy Brugman, verpleegkundige Noordwest Ziekenhuisgroep.

De gedigitaliseerde gegevensoverdracht biedt ook voordelen bij plaatsingsverzoeken. Daarvoor hoeven de verschillende zorginstellingen nu niet meer telefonisch, of per e-mail, gecontacteerd te worden. Dankzij de koppeling van systemen kan nu namelijk eenvoudig digitaal gezocht worden naar de meest passende plek.

“Mijn ervaring met de plaatsingsverzoeken is dat het systeem gebruikersvriendelijk en ondersteunend in het proces is. Functies werken prima. Als de chatfunctie straks ook werkt hoeven aanvullende vragen ook niet meer via het normale emailverkeer”, zegt John Winder, consulent bemiddelingsbureau De Zorgcirkel.

Voor het realiseren van de digitale overdracht hebben de zorginstellingen onder andere samengewerkt met verwijzingsplatform Zorgdomein, EPD-leverancier ChipSoft en ECD-leverancier PinkRoccade.