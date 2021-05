Digitale samenwerking OLVG, Cordaan voor beter medicijngebruik

De twee organisaties werken in dit kader al sinds 2017 samen. Zo moeten de ziekenhuisapothekers meer inzicht krijgen in hoe hartpatiënten met hun medicatie omgaan wanneer ze weer thuis zijn. Patiënten met hartproblemen hebben na ontslag uit het ziekenhuis namelijk vaak moeite om hun medicijngebruik in te bedden in het dagelijks leven. dat kan leiden tot nieuwe hartproblemen en heropname.

Vermijdbare ziekenhuisopnames

Steeds meer 65-plussers belanden in het ziekenhuis door medicatieproblemen. Het gaat om zo’n 23.000 ‘mogelijk vermijdbare’ ziekenhuisopnames per jaar. Om deze incidenten te voorkomen, begon ziekenhuisapotheker in OLVG Fatma Karapinar in 2017 met lector en hoogleraar Bianca Buurman van de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Wilma Scholte op Reimer (Amsterdam UMC Cardiologie) een onderzoek binnen de ‘cardiologische zorgbrug’. Hierin bekeken zij hoe apothekers en gespecialiseerd verpleegkundigen kunnen samenwerken om de zorg voor oudere hartpatiënten te verbeteren.

“In het ziekenhuis worden geneesmiddelen vaak gewijzigd”, legt Karapinar uit. “Dat kan eenmaal thuis leiden tot bijwerkingen. Of vragen die in het ziekenhuis nog niet speelden komen thuis op, bijvoorbeeld of een geneesmiddel gemalen mag worden.” 58 procent van de patiënten kan thuis niet meer noemen welke medicatie tijdens opname in het ziekenhuis is gewijzigd, aldus het onderzoek van Karapinar. Dit kan leiden tot een ongeplande heropname binnen 30 dagen na ontslag, laat recent promotieonderzoek van OLVG-ziekenhuisapotheker Elien Uitvlugt zien.

Ander medicijngebruik dan verwacht

Promovenda Sara Daliri toonde in eerder onderzoek binnen de cardiologische zorgbrug-studie aan dat ruim 40 procent van de patiënten na ontslag klachten hadden zoals duizeligheid of een droge mond. Ook gebruikte ruim 40 procent de medicatie thuis anders dan in het ziekenhuis bekend was. Dat kan komen omdat het niet duidelijk is welke medicijnen precies gewijzigd waren. Of omdat de patiënt thuis geneesmiddelen heeft die in het ziekenhuis niet bekend zijn, zoals pijnstillers die niet goed samengaan met geneesmiddelen bij hartfalen.

De gespecialiseerd verpleegkundige en apotheker zoeken samen naar oplossingen en stemmen waar nodig af met de specialist, hartfalenverpleegkundige, huisarts of de stadapotheker. “Bij een droge mond of duizeligheid kan de dosis van de medicijnen tegen een hoge bloeddruk verlaagd worden of kunnen alternatieven worden voorgesteld die deze bijwerking minder hebben”, aldus Karapinar.

Inzet digitaal platform

Om de samenwerking tussen de OLVG-apothekers en de gespecialiseerd verpleegkundigen soepeler te laten verlopen, wordt cBoards nu ingezet. Dit digitale platform werd al gebruikt in het kader van de Virtual Ward van de afdeling Cardiologie voor patiënten met hartfalen.

Daniëlle Olivier, gespecialiseerd verpleegkundige bij Cordaan, is tevreden over de samenwerking met de apothekers. “Onze lijnen zijn kort en cBoards maakt het mogelijk elkaar eenvoudig te bereiken. Dit alles bevordert de medicatieveiligheid van de patiënt die net uit OLVG is ontslagen.”

Karapinar noemt als grote voordeel van cBoards dat knelpunten rondom geneesmiddelen vlak na ontslag snel kunnen worden gesignaleerd en gedeeld. “En dat betrokken zorgverleners via een gezamenlijk platform informatie kunnen delen. Andere zorgverleners zoals de huisarts lezen namelijk ook mee in cBoards. Met het in goede banen leiden van het medicijngebruik na ontslag hopen we het aantal incidenten als gevolg van medicijngebruik tot een minimum te beperken.”

Samenwerking OLVG, Cordaan

Het OLVG werkt al enkele jaren samen met Cordaan binnen het netwerkzorgplatform Virtual ward voor patiënten met COPD en chronisch hartfalen. In dit samenwerkingsverband zitten verder Zilveren Kruis en de huisartsen in Amsterdam. De virtual Ward is een virtuele verpleegafdeling om de regio Amsterdam een platform te bieden voor informatiedeling over patiënten, ongeacht of ze uit een thuis- verpleeg- of ziekenhuissituatie komen.

Zorgverleners die bij die patiënt betrokken zijn, kunnen via dit platform eenvoudig met elkaar communiceren, en patiënten veilig in de thuis situatie monitoren. Aan het platform kunnen huisartseninformatiesystemen gekoppeld worden, maar ook het systeem van een VVT-aanbieder zoals Cordaan en het informatiesysteem van het OLVG, vertelde OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch in editie 1 van ICT&health, 2021. “Als je dan een patiënt hebt die wegens hartritmeproblemen door de zorgketen beweegt, kan de huisarts informatie over de problematiek delen met onze cardioloog als er een drempelwaarde overschreden wordt die tot een controle in het ziekenhuis noopt.”

Begeleiding coronapatiënten

Het netwerkzorgplatform cBoards ondersteunt sinds januari 2021 de al langer bestaande samenwerking tussen Amsterdamse ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorgorganisaties om coronapatiënten sneller thuis te laten herstellen. De eerste 15 patiënten die hiervan gebruikmaakten, kwamen van OLVG.