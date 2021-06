Digitale snelweg tussen drie Brabantse ziekenhuizen

Daarbij is het van groot belang dat de betreffende zorgverleners direct over alle relevante, en meest recente, patiëntgegevens kunnen beschikken. De digitale snelweg tussen de drie Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen is ontwikkeld binnen het project ‘Gegevens Uitwisseling Tussen Zorgaanbieders’ (GUTZ). Zo zorgen de samenwerkende ziekenhuizen voor de levering van de juiste informatie op de juiste plek voor zowel zorgverlener als patiënt.

“Het is een belangrijke mijlpaal dat het nu mogelijk is om vanuit een behandelkamer beelden in te zien van andere ziekenhuizen. Zo kan ik patiënten direct verder helpen als zij vanuit een van de regioziekenhuizen naar mij zijn doorverwezen. Een extra onderzoek in ons eigen ziekenhuis is daardoor niet meer nodig”, vertelt Piet Hoek, chirurg van het St. Anna Ziekenhuis.

Digitale snelweg vervangt ‘dvd post’

Doordat zorgverleners in het Máxima MC, het Catharina Ziekenhuis en het St. Anna Ziekenhuis nu de mogelijkheid hebben om elkaars radiologische onderzoeken in te zien hoeven patiënten die in twee of alledrie van deze ziekenhuizen onder behandeling zijn deze onderzoeken niet telkens opnieuw te ondergaan. De enige andere oplossing die voor de komst van de digitale snelweg hiervoor beschikbaar was, was het op een dvd branden van de resultaten van een radiologisch onderzoek. Die dvd moest vervolgens per post, koerier, of door de patiënt zelf naar het andere ziekenhuis gestuurd, of meegenomen worden. “Dat was niet meer van deze tijd”, vertelt vertelt orthopedisch chirurg Marijn van den Besselaar van Máxima MC.

“In de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio worden patiënten dagelijks aan elkaar doorverwezen. Nu we tussen deze regioziekenhuizen een ‘digitale snelweg’ hebben gerealiseerd, worden een hoop kosten en tijd bespaard. De patiënten die ik zie zijn veelal positief verrast als ik ze bij ontvangst al kan vertellen dat ik de beelden, die in een ander ziekenhuis zijn gemaakt, alvast heb bekeken”, aldus Van den Besselaar.

Het direct beschikbaar zijn van alle medische informatie in alle ziekenhuizen is ook van belang voor het stellen van een zorgvuldige diagnose bij patiënten die doorverwezen worden naar de SEH van een van de drie ziekenhuizen. “Hoe sneller je een compleet beeld hebt van de patiënt, hoe beter het behandelresultaat kan worden. Dat kan nu met één druk op de knop. Tegen de tijd dat de patiënt arriveert, staat ons behandelteam al klaar met de juiste informatie”, licht SEH-arts Maaike Maas van het Catharina Ziekenhuis toe.

Toestemming patiënt

De belangrijkste schakel in het succes van de digitale snelweg is de patiënt. De gegevens mogen immers alleen (digitaal) tussen de verschillende zorgverleners uitgewisseld worden wanneer de patiënt daar expliciet toestemming voor geeft en het voor de behandeling noodzakelijk is. Inmiddels wordt de vraag om die toestemming te verlenen bij elk ziekenhuisbezoek standaard aan elke patiënt gesteld.

De coronacrisis heeft het afgelopen anderhalf jaar nog maar eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om alle gegevens bij de overdracht van een patiënt direct ter beschikking te hebben. Mede daardoor hebben de drie ziekenhuizen besloten om, ondanks de corona-omstandigheden, de realisatie van de digitale snelweg toch door te zetten. De onderliggende techniek bij het uitwisselen van beelden wordt straks ook ingezet voor een landelijk netwerk van ziekenhuizen. De zorgverleners in de Zuidoost-Brabantse ziekenhuizen zijn er nu al klaar voor.

Het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens is een thema dat al heel wat jaren speelt waar steeds meer ziekenhuizen en andere zorgverleners, al dan niet gedreven door de coronacrisis, grote stappen in zetten. Dat geldt steeds vaker ook voor het digitaal uitwisselen van (radiologische) beelden.