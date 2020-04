Digitale stethoscoop voor longonderzoek COVID-19 patiënten

Professor Jan Steckel ontwikkelde met zijn Flanders Make @UAntwerp team van ingenieurs, artsen en biologen het CORELSA remote stethoscoopsysteem, een digitale stethoscoop. Hiermee is het mogelijk om op afstand auscultaties uit te voeren van een groot aantal patiënten zonder rechtstreeks met hen in contact te komen. Dit moet wereldwijd dokters helpen om het coronavirus te bestrijden.

De proeven in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) lopen nog. De technologie van het apparaat zal ‘open source’ aangeboden worden en dus wereldwijd beschikbaar zijn voor artsen en zorginstellingen.

Frequente longonderzoeken zijn essentieel bij de behandeling van coronapatiënten. Dit is een uitdaging voor het medisch personeel, dat telkens bij het betreden van de kamer steriele kledij moet dragen en hun handen moet wassen bij elke nieuwe patiënt. De beschermende kleding maakt het fysiek gebruik van een standaard stethoscoop bijzonder lastig.

De digitale stethoscoop

Het CORELSA systeem bestaat uit een of meer auscultatie-units die naast de patiënten zijn gemonteerd. Daar wordt de digitale stethoscoop op gemonteerd. Elke unit is geschikt voor maximaal drie stethoscopen.

De auscultatie-units kunnen worden aangestuurd via een centrale computer van waaruit de arts op afstand auscultatie-opnames kan beluisteren en analyseren. Daarnaast kunnen metingen vooraf ingepland worden en het systeem biedt de mogelijkheid om diagnostische opmerkingen toe te voegen aan de auscultatiebestanden.

De digitale stethoscoop is ontwikkeld om COVID-19 patiënten beter te kunnen monitoren en behandelen met waarborging van de veiligheid van artsen. Met name dat laatste is ook van groot belang. Wereldwijd zijn hiervoor ook al andere oplossingen te zien. Zo wordt in Seatlle al geruime tijd een robot ingezet om met een stethoscoop de longen van COVID-19 patiënten te onderzoeken.

Open source

Het systeem is beschikbaar als open source-project. Alle informatie die nodig is om het CORELSA remote stethoscoopsysteem te ontwikkelen en produceren is beschikbaar op een Git-repository. Daar staan ook de nodige handleidingen voor de installatie en besturing van de auscultatie-eenheden en bijbehorende software.

In onderstaande video wordt de werking van de digitale stethoscoop besproken.