Digitale Tante Co geeft ouderen een stem

Voor bestuurders, zorgprofessionals en cliëntraden is Tante Co een goede ‘partner’ om er achter te komen wat zoal onder cliënten leeft binnen de verzorgingstehuizen. “Ze is een interactief scherm waarop je vragen kunt stellen aan bewoners. De vorm waarin maakt haar zo populair en effectief. Zeer visueel, speels en intuïtief voor deze doelgroep, met een grote aantrekkingskracht”, vertelt Anke Huppertz, bestuurder bij Woonzorgcentrum de Beyart in Maastricht en launching partner van Tante Co. De interactieve zuil staat inmiddels ook al bij Zorgcentrum Compaan.

Praten en spelen met Tante Co

Tante Co is een interactieve zuil die geplaatst kan worden in de sociale of gemeenschappelijk ruimte van een verzorgingstehuis. Wanneer een bewoner bij Tante Co in de buurt komt worden vragen getoond die via het eenvoudig te bedienen aanraakscherm beantwoord kunnen worden.

De vragen worden door het zorgcentrum samengesteld en kunnen allerhande onderwerpen behandelen. Denk aan vragen over voorkeuren voor het avondeten of muziek. Daarnaast kunnen ook vragen omtrent de persoonlijke gesteldheid van de cliënt gesteld worden. Vragen zoals ‘Bent u wel eens eenzaam?’, ‘Bent u tevreden met de verzorging?’, ‘Krijgt u voldoende beweging bij ons?’ of ‘Aan welke activiteit zou u graag willen deelnemen?’ Na het beantwoorden van de vragen volgt een ‘beloning’ in de vorm van een spelletje.

"Tante Co klopt op het scherm als ik langsloop en vraagt of ik haar vragen wil beantwoorden en een spelletje wil spelen met haar. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen", aldus meneer Welling. "Ze is een interactief scherm waarop je vragen kunt stellen aan bewoners. De vorm waarin maakt haar zo populair en effectief. Zeer visueel, speels en intuïtief voor deze doelgroep, met een grote aantrekkingskracht"

Kwaliteitsverbetering ouderenzorg

De antwoorden worden vervolgens door het systeem verwerkt in een dashboard zodat de zorginstelling inzage krijgt in wat er onder de cliënten speelt, wat hun voorkeuren zijn en hoe de kwaliteit van de zorgverlening is. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden voor het aanpassen of verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De bedenkers van Tante Co ontwikkelden interactieve zuilen voor de retail en wilden hun diensten daarnaast ook in een andere industrie gaan aanbieden. De keuze viel uiteindelijk op de (ouderen)zorg. Uit gesprekken met meerdere mensen uit de zorg bleek uiteindelijk dat er een grote behoefte is op 2 specifieke vlakken:

Een meetinstrument wat veel vaker en meer data geeft aan medewerkers en bestuurder over het lief en leed van de bewoners.

Meer vermaak voor bewoners die goed bij deze doelgroep past via content die regelmatig vernieuwd wordt.

Zo kwamen ze op het idee voor Tante Co, een plek waar je even heen gaat op dagelijkse basis, samen met een medewerker of alleen, want bij Tante Co is altijd iets te beleven.