Digitale tegel lost knelpunten SEH op

Medewerkers van de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben dankzij een nieuwe digitale SEH-tegel beter inzicht in de capaciteit, drukte en de doorstroom op de afdeling. Via de nieuwe tool kunnen zij snel detecteren als er problemen ontstaan en passende acties ondernemen. Met slechts één druk op de knop kunnen medewerkers zien hoeveel patiënten in de wachtkamer zitten en hoeveel er op transport wachten.

Doorstroom SEH bevorderen

De druk op de spoedeisende hulp neemt in het hele land toe, een ontwikkeling die ook bij LUMC merkbaar is. Patiënten moeten vaak langer op de SEH verblijven hetgeen de doorstroom bemoeilijkt. De informatie op de digitale tegel geeft meer inzicht op dit proces. Medewerkers kunnen op de tegel verschillende gegevens inzien. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier monitoren hoe druk het op de afdeling is. Ook kan er makkelijk worden gecontroleerd hoeveel patiënten de afgelopen uren zijn aangekomen of vertrokken. Zodra er een knelpunt ontstaat waarschuwt het systeem automatisch, bijvoorbeeld als een patiënt al meer dan een uur zit te wachten op een uitslag van het laboratorium.

Digitale tegel gekoppeld met HiX

Alle gegevens in de tegel komen uit HiX, het patiënten informatiesysteem van het LUMC. De digitale tegel is ontwikkeld door het LUMC Capaciteitscentrum samen met een werkgroep met medewerkers van de SEH. Alle gegevens uit het dataplatform zijn bijna real-time beschikbaar in de tegel. Op deze manier is het mogelijk om bijna live de zorg voor de patiënt op de SEH verbeteren. Tevens kan het proces later indien nodig geëvalueerd worden.

Innovatieve communicatie op SEH’s

Snelle en duidelijke communicatie is in een hectische SEH-omgeving essentieel. Er zijn in Nederland maar ook in het buitenland gelukkig tal van succesvolle digitale initiatieven om de communicatie op de SEH’s te verbeteren. Een goed voorbeeld van een andere slimme digitale tool vinden we op de spoedeisende eerste hulp in Los Angeles bij Cedars Sinai. Hier worden razendsnelle sms-enquêtes bij patiënten gedaan tijdens een aantal momenten gedurende de patiëntenreis op de SEH.



Op die manier krijgen medewerkers op de spoedeisende hulp onmiddellijk feedback en kan er waar nodig direct info gegeven worden aan patiënten of kunnen er wijzigingen worden aangebracht die een positieve impact hebben. Maar ook kleinere innovaties zoals het gebruik van digitale tolken, zoals bijvoorbeeld op de SEH van Bravis worden gebruikt, kunnen het communicatieproces op de SEH verbeteren en versnellen.