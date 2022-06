Digitale therapie (DTx) kan patiënt helpen zichzelf te helpen

DTx heeft het voordeel dat het de therapeutische mogelijkheden van de patiënt zelf benut. Bij dergelijke digitale therapieën worden niet de chemische moleculen (medicijnen) maar coaching, gedragsmonitoring, gegevensanalyse en realtime meting van de voortgang onderdeel van het therapeutische plan.

Zorgvuldig ontworpen

DTx staat voor meer dan een reguliere gezondheidsapp, aldus een nieuwsbericht op ICT&health International. Het concept omvat zorgvuldig ontworpen platforms die zijn getest op resultaten en economische voordelen voor de gebruiker/betaler.

Een nieuwe subcategorie van DTx staat bekend staan ​​als PDT – Prescription Digital Therapeutics. Artsen in Duitsland (en binnenkort Frankrijk) kunnen mobiele apps en e-health platforms voorschrijven, en de patiënt wordt door de verzekeraar vergoed voor hun aankoop, net zoals wanneer ze een recept bij een apotheek zouden kopen. Ook het Amerikaanse zorgverzekeringssysteem Medicare is van plan de toegang tot DTx te vergemakkelijken.

Het meest recente voorbeeld van DTx als therapie voor patiënten met atopische dermatitis (AD) werd in mei geïntroduceerd door de IJslandse startup Sidekick en Pfizer. Deze oplossing, die gamification gebruikt om de therapietrouw van de patiënt te vergroten, wordt eerst geïntroduceerd in het VK, gevolgd door België, Noorwegen, Nederland, Zweden, Frankrijk, Ierland en Japan.

Voordelen DTx

DTx heeft het voordeel dat het het therapeutische potentieel van de patiënt zelf benut. Dit gebeurt door het veranderen van de gewoontes van mensen, het motiveren van mensen om zich aan behandeladviezen te houden (adherence) en het stimuleren van gerichte acties. Dit soort oplossingen maakt het ook mogelijk om de voortgang te volgen en de behandelingsparameters aan individuele behoeften aan te passen. DTx en PDT vullen traditionele therapieën aan en vervangen zelfs medicijnen: bijvoorbeeld in het geval van aandoeningen als slapeloosheid of behandeling van rugpijn als gevolg van stress of een ongepaste levensstijl.

De e-therapie van Sidekick en Pfizer is vooral motiverend bedoeld. AD is een inflammatoire, chronische en recidiverende huidziekte die tot 14 procent van de volwassenen wereldwijd treft. Mensen met AD ervaren constante jeuk van de huid, wat leidt tot slaapproblemen, verhoogde stress en het vermijden van sociale interacties. Dat alles heeft weer een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven.

Eén van de uitdagingen die gepaard gaan met een effectieve behandeling van AD is een lage therapietrouw van de patiënt aan de behandelaanbevelingen. Het digitale therapieplatform van Sidekick heeft tot doel de therapietrouw van de patiënt te vergroten, met behulp van gamification en gedragspsychologie om de behandeling door een optimaal zorgtraject met de juiste medicatie te leiden.

Sidekick voltooide onlangs een onafhankelijk gefinancierde klinische studie voor AD die een vermindering van de ernst en omvang van huidlaesies met meer dan 40 procent en een vermindering van bijna 50 procent van de algehele ernst van de symptomen aantoonde. De studiedeelnemers rapporteerden ook een significante verbetering van de kwaliteit van leven.

Inzet gamification

Sidekick werkte eerder samen met Pfizer aan therapieën voor onder meer inflammatoire darmaandoeningen en reumatoïde artritis. De startup, die in minder dan twee jaar 70,8 miljoen euro aan financiering heeft ontvangen, ontwikkelt op gamification gebaseerde digitale therapieën voor meer dan 40 medische aandoeningen. Farmaceutische bedrijven beginnen het potentieel van digitale therapieën te herkennen op basis van klinisch bewijs.

Voor de meeste ziekten hangt het succes van de behandeling af van de betrokkenheid van de patiënt en gedragsverandering. Zonder deze elementen is een pil alleen soms niet genoeg. De uitdaging blijft om DTx te distribueren en in het vergoedingssysteem te brengen, net als traditionele geneesmiddelen op recept.

Er is een gebrek aan universele normen voor het evalueren van de werkzaamheid van DTx: dure klinische proeven zijn een barrière voor veel startups. Daarom is er een nieuw pad nodig om digitale therapieën op de markt te introduceren en om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten op te leiden.