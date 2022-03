Digitale tolk op SEH voor anderstalige patiënten

Het is belangrijk om goed te communiceren op de spoedeisende hulp. Voor anderstaligen zoals toeristen is de digitale tolk op de SEH van het Bravis ziekenhuis daarom een uitkomst. Na een testperiode bleek de VASCO-translator het meest geschikt voor dit specifieke doel. Een patiënt kan gewoon zelf tegen de digitale tolk praten en vervolgens wordt hetgeen is ingesproken vertaald. De VASCO-translator kan uit de voeten met 150 talen.

Het vertaaltoestel is het eerste resultaat van de Bravis Innovatie School (BIS) en een idee van SEH-verpleegkundige Kim van Loon. “Voor de BIS moesten we ideeën aandragen voor verbeteringen in het ziekenhuis. De communicatie met anderstalige patiënten was bij ons best een probleem. Vaak was het lastig om iets duidelijk te maken. Dat kostte niet alleen veel tijd, maar je had ook grote kans op miscommunicatie”, legt Kim uit.

Digitale tolk waarborgt privacy

De digitale tolk bewijst al snel zijn grote nut in de praktijk volgens betrokkenen van Bravis. Gemiddeld zijn er wel vier patiënten per dag op de SEH die vertaalhulp nodig hebben, met uitlopers naar acht. Voorheen werden patiënten vaak door familie, letterlijk met handen en voeten, geholpen bij de vertaalslag.

Dat ging vaak moeizaam en de kans dat de privacy van de patiënt in het geding komt is met familie ook aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan vragen over drugs- of alcoholgebruik. Dankzij de nieuwe VASCO-translator verloopt de vertaling nu soepeler en rustiger en is de privacy gewaarborgd. Belangrijk is wel dat de patiënt kort en krachtig spreekt in het vertaaltoestel.

Communicatie goed mogelijk

Het apparaat is volgens betrokkenen met succes vier weken lang getest op de SEH. Inmiddels worden er twee ingezet op de SEH in Bergen op Zoom en twee op de SEH in Roosendaal. Er blijkt ook interesse te zijn voor de digitale tolk bij het Moeder & Kindcentrum, de operatiekamers, de IC’s en bij de PAAZ. Het bijzondere idee van Kim lijkt dus organisatiebreed heel goed zijn weg te vinden. Het is in de praktijk eenvoudigweg heel nuttig.

Kim: “We hadden een Roemeense patiënt die na een ongeluk binnen werd gebracht. Hij sprak geen Nederlands en geen Engels. Op het moment dat de digitale tolk erbij werd gehaald, was er communicatie mogelijk.” Zowel verpleegkundige als patiënt waren opgelucht, want het is juist in dit soort situaties noodzakelijk dat je elkaar verstaat.

Interessante innovaties

Het vertaaltoestel van verpleegkundige Kim op de SEH is een sterk voorbeeld van een praktische innovatie op de werkvloer. Gelukkig worden er op tal van plekken in de zorgsector nuttige innovaties bedacht. TIME kiest elk jaar innovaties die de wereld beter, slimmer en leuker moeten maken.

Dit jaar staan er op de lijst van 100 technologische innovaties maar liefst 25 die te maken hebben met ‘gezondheid en fitness’. Van eenvoudige mobiele applicaties tot oplossingen die een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorg, de kwaliteit van de behandeling en de patiëntenzorg. ICT&health International heeft de 16 meest interessante innovaties gekozen.