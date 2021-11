‘Digitale vaardigheden horen er gewoon bij’

Bij ’s Heeren Loo vallen digitale vaardigheden niet meer onder een programma. De aandacht voor digitale vaardigheden is inmiddels ‘geborgd in de lijn’. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de digitale vaardigheid van de medewerker vast onderdeel is van het jaargesprek met de leidinggevende én van het inwerktraject van nieuwe medewerkers.

Digitale vaardigheden basisingrediënt

“De bedoeling is ook”, vertelt Eline Groenevelt, “dat in elke vacaturetekst iets digitaals gaat terugkomen. Zo wordt al bij de kennismaking met ’s Heeren Loo duidelijk dat digitalisering een basisingrediënt is van de job, of je nu begeleider of beleidsmaker bent. De boodschap is alleen niet ‘Jij moet dit kunnen om bij ons te werken’, maar ‘Wij gaan je helpen om dit te leren’.” Daarom heeft ’s Heeren Loo de ‘digicoach’ geïntroduceerd.”

De gedachte dat digitale vaardigheden ‘er gewoon bij horen’, is ook het uitgangspunt van de nieuwe digitale strategie die ’s Heeren Loo het laatste half jaar heeft ontwikkeld, vertelt Maarten Brouwer. “Wij hebben bij ’s Heeren Loo drie beloftes: goed leven voor de cliënten, mooi werk hebben en dat in een duurzame en gezonde organisatie. Aan elke belofte levert ICT een belangrijke bijdrage. Die boodschap willen wij meegeven aan al onze medewerkers. ”

Technologie helpt

Brouwer en Groenevelt zijn ervan overtuigd dat technologie nodig is om de uitdagingen van de zorg het hoofd te bieden. Groenevelt hierover: “Hoe leveren we over 10 jaar dezelfde zorg, met hetzelfde gevoel van nabijheid, maar met minder mensen? Daar kan technologie bij helpen. Wij denken dat je elke cliënt op bepaalde onderdelen digitaal kunt ondersteunen en dat dus elk behandel- of begeleidingsplan een digitale component kan hebben. Dat betekent natuurlijk ook dat digitale vaardigheden een logisch onderdeel zijn van de competenties van de zorgprofessional.”

“Maar het is zeker niet zo dat we er al zijn”, benadrukt Brouwer, “en ik denk ook niet dat we er ooit helemaal komen. Digitale vaardigheden zullen altijd aandacht moeten krijgen. Niet alleen omdat de technologie zich blijft ontwikkelen, maar ook omdat er steeds weer nieuwe medewerkers zijn (elk jaar is het ongeveer 3.000 in en 3.000 uit bij ’s Heeren Loo). Je kunt dus nooit op je lauweren rusten.”

