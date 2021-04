Digitale versie valpreventie in R’dam gelanceerd

Volgens wmo radar blijkt uit cijfers dat er elke vier minuten een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp belandt door een val. Reden dat valpreventie tot de top 3 preventieve aanpakken behoort van het Ministerie van Volksgezondheid. Wmo radar heeft daarom in 2017, in samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten, een valpreventieprogramma ontwikkeld om vallen onder ouderen te beperken en voorkomen.

Digitale versie valpreventie

Omdat de huidige coronamaatregelen het nog niet toelaten om deze kwetsbare doelgroep fysiek te ondersteunen, heeft de Rotterdamse welzijnsorganisatie het programma gedigitaliseerd. Professionals zoals fysiotherapeuten, welzijnswerkers en beweeg- en sportcoaches, kunnen het programma direct implementeren. Ook kunnen huisartsen in de vorm van ‘welzijn op recept’ deze nieuwe vorm van valpreventie aanbieden.

De consequenties van vallen onder ouderen worden vaak onderschat, stelt wmo radar. Een val kan leiden tot hersenletsel en heup- en polsfracturen en daarmee tot minder mobiliteit en toenemende afhankelijkheid van anderen. Bewegen is het belangrijkste dat ouderen kunnen doen om hun valrisico te beperken. Ouderen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus echter veel binnen en vaak ook stilgezeten.

Online aanbod programma

De nieuwe versie van het valpreventieprogramma ‘Minder vallen door Meer bewegen’, maakt het mogelijk om de cursus online aan te bieden. Voorafgaand en tijdens het programma worden er online begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd om deelnemers persoonlijk te woord te staan en uitleg te bieden.

Het programma zelf bestaat uit een cursusboek voor professionele begeleiders met daarnaast 8 voorlichtingsfilms en 8 beweegfilms. De voorlichtingsfilms gaan over relevante thema’s, zoals het belang van bewegen, voetverzorging en schoeisel, gezonde voeding, medicatie en alcoholgebruik en veiligheid in en om een woning.

Ook na corona ondersteuning

Professionals kunnen het programma digitaal aanbieden én ouderen stimuleren om zelf thuis aan de slag te gaan met het programma. Ook na corona moeten de films een belangrijke ondersteuning bieden aan professionals die valpreventie willen aanbieden. Het programma draagt volgens wmo radar niet alleen bij aan valpreventie, maar aan de algehele gezondheid en het welzijn van ouderen. Door de toename van dagelijkse beweging raakt deze doelgroep fitter en zelfstandiger, waardoor langer thuis wonen mogelijk blijft.

Het is niet de eerste digitale samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en wmo radar. In september 2019 reikten Wethouder Sven de Langen van volksgezondheid, zorg, ouderen en sport en Mieke Melis van wmo radar de eerste Memory Lane-tablets uit aan senioren in een ouderencentrum in Rotterdam. Wmo radar en Home Instead Thuisservice Rotterdam hadden destijds de handen ineengeslagen om 50 Rotterdamse senioren gratis de Memory Lane te laten gebruiken. Memory Lane is een digitaal scherm in een chique fotolijst die senioren weer in contact moet brengen met hun omgeving. Het is ontwikkeld om eenzaamheid te verminderen en zorg te ondersteunen.