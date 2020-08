Digitale voorbereiding op hartoperatie in MUMC+

Het werd aan het begin van de coronacrisis al snel duidelijk dat daardoor veel reguliere, of planbare, zorg uitgesteld moest worden. Na amper zes weken bedroeg het aantal uitgestelde behandelingen, waaronder ook veel patiënten die op een hartoperatie wachtten, al meer dan 450.000. Nu de reguliere zorg weer grotendeels op gang gekomen is, zijn sommige wachtlijsten langer dan ooit.

Wachtlijsten hartoperatie

Dat geldt ook voor cardiovasculaire operaties aan bijvoorbeeld een hartklep of de kransslagaders. Dit zijn behandelingen die niet altijd spoed behoeven, maar waarbij patiënten veelal wel opgenomen moeten worden op de Intensive Care. Langere wachttijden kunnen voor deze patiënten mogelijk negatieve gevolgen hebben. Sommige studies laten zien dat het risico op overlijden toeneemt wanneer te lang gewacht wordt. Met behulp van de digitale counseling wordt nu getracht deze negatieve gevolgen te voorkomen.

De digitale counseling wordt middels een online platform uitgevoerd. Daar vullen patiënten vragenlijsten in en worden ze, indien nodig, via teleconsulten begeleid. Het platform biedt ook diverse modules voor de screening van cardiovasculaire symptomen, stoppen met roken, omgaan met angst, beweegstimulatie, voeding, revalidatie en coronavirus-preventie specifiek voor hartpatiënten. De digitale counseling is beschikbaar voor alle patiënten van het MUMC+ die op de wachtlijst staan voor een hartoperatie. “We gaan dus gericht en volledig digitaal patiënten op allerlei risicofactoren voorbereiden voor een ingreep”, vertelt hartchirurg Peyman Sardari Nia.

Zorg op afstand

Wat het daadwerkelijke effect is van de online ondersteuning, dat zal uiteindelijk onderzocht moeten worden. Daar zullen zo’n 400 patiënten aan meedoen. De helft van hen zal de digitale counseling met voorbereidende modules krijgen. De andere helft krijgt die niet zodat een betrouwbare vergelijking tussen de twee methodes gemaakt kan worden.

“We verliezen de patiënten op deze manier niet uit het oog en we kunnen, afhankelijk van ieders behoefte, passende zorg op afstand bieden in aanloop naar de operatie. Uiteindelijk streven we er natuurlijk naar om iedereen zo snel mogelijk te kunnen helpen, maar in dit soort situaties moeten we soms ook innovatief zijn”, aldus Sardari Nia.