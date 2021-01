Digitale workshop voor AI-innovatie in de zorg

In het actieteam handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid wordt door experts vanuit verschillende organisaties gewerkt aan het zogenoemde innovatiefunnel-model. De digitale online workshop geeft inzicht in de wijze waarop dit model ontwikkeld wordt. Deelnemers aan de workshop krijgen ook tips om te kunnen starten met de ontwikkeling van waardevolle AI in de zorg.

Slimme Zorg Estafette

De digitale workshop wordt georganiseerd in het kader van de opvolger van de e-healthweek die vanaf dit jaar te boek staat als de Slimme Zorg Estafette. Doel van deze estafette is meer aandacht creëren voor AI-innovatie en slimme zorg, met als doel elkaar inspireren en van elkaar leren.

Vier weken lang kan iedereen in de zorg zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en dit in de praktijk toepassen. Zo kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat slimme zorg een stap verder komt. Tijdens de Slimme Zorg Estafette worden nog veel meer interessante events en activiteiten, vanwege de coronacrisis overwegend digitaal en online, georganiseerd.

AI-innovatie bijeenkomsten

Een compleet overzicht daarvan staat op de website van de Slimme Zorg Estafette. De drie bijeenkomsten die gericht zijn op AI-innovaties in de zorg zijn:

De Innovatiefunnel (Programma Waardevolle AI voor gezondheid, ministerie van VWS) op 10 februari

Werkconferentie Artificial Intelligence (samen Voor Betere Zorg) op 11 februari

Begeleidingsethiek in de zorg (ECP) op 17 februari

Onlangs heeft ECP, het platform voor de informatiesamenleving, de aanpak begeleidingsethiek gevalideerd voor de zorgsector en een handleiding ontwikkeld in opdracht van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van VWS. Dit moet meer inzicht geven in en handvatten bieden hoe ethiek als een volwaardig onderdeel meegenomen kan worden bij het ontwikkelen en gebruiken van een AI-toepassing in gezondheid en zorg.