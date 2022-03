Digitale zorg groeit ook bij Rivierenland gestaag door

Om patiënten op de mogelijkheden van beeldbellen te attenderen zet Ziekenhuis Rivierenland het patiëntenportaal, MijnZR, in. Voor het beeldbellen maakt het ziekenhuis gebruik van het bekende systeem en de app van BeterDichtbij. Patiënten kunnen via die app zelf een beeldbel-afspraak aanvragen. De voordelen van digitale zorg werden tijdens de coronapandemie snel duidelijk. Zo werd onder ander het bewijs geleverd dat veel consulten telefonisch of via een beeldverbinding afgehandeld kunnen worden.

Beeldbellen op meer poli’s

Met de uitbreiding van de optie om te beeldbellen voor patiënten van de poli’s urologie, longgeneeskunde en neurologie en de Paramedische dienst, zet Rivierenland een volgende stap op weg naar het streven om optimaal gebruik te maken van digitale toepassingen in de zorg. Uiteindelijk wil het ziekenhuis de patiënt op een digitale manier zorg bieden en zoveel mogelijk ‘ontzorgen’. Onder het motto: ‘Thuis kan het ook’.

Om patiënten te stimuleren, en waar nodig te helpen, bij het gebruik van digitale zorg oplossingen opende Rivierenland op 1 september van het afgelopen jaar de Helpdesk Digitale Zorg. Patiënten kunnen daar terecht met al hun vragen over het gebruik van het patiëntenportaal MijnZR, beeldbellen via BeterDichtbij of andere digitale hulpmiddelen.

Versnelling digitale zorg

Het afgelopen jaar heeft Rivierenland al meerdere stappen op weg naar meer digitale zorg gezet. Zo kregen de zorgverleners in de zomer van 2021 de mogelijkheid om via een app op hun smartphone direct de meest gebruikte onderdelen van het elektronische patiëntendossier (EPD) te raadplegen. Zo kunnen behandelaars nu op iedere locatie en op ieder moment toegang tot informatie over de patiënt.

Aan het eind van de zomer werd het patiëntenportaal geüpdatet. Sindsdien kunnen patiënten hun persoonlijke en medische gegevens inzien en in contact komen met de zorgverleners in het ziekenhuis. Zo biedt het portaal toegang tot uitgebreide dossierinformatie, zoals uitslagen van onderzoeken, medicijngebruik en allergieën. Daarnaast kunnen patiënten ook zelf hun persoonlijke gegevens aanpassen. Dat scheelt telefoontjes naar, of bezoekjes aan, de receptie of inschrijfbalie.

Een belangrijke stap op weg naar meer digitale zorg werd eind van het jaar gezet. Om ervoor te zorgen dat artsen en behandelaars, ook van andere ziekenhuizen of specialistische zorginstellingen, (digitaal) kunnen beschikken over de meest actuele gegevens van de patiënt, moet deze daarvoor eerst toestemming verlenen. Vlak voor de Kerst startte Rivierenland daarom een actie om patiënten op het belang van het verlenen van die toestemming te wijzen.