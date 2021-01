Digitale zorg thuis met de De Onco Monitor van OLVG

Via een speciaal menu in het patiëntenportaal MijnOLVG kunnen patiënten die bijvoorbeeld last hebben van bijwerkingen via De Onco Monitor 24 uur per dag controleren of ze digitale zorg nodig hebben. “Afhankelijk van de antwoorden op de vervolgvragen krijgt de patiënt direct een passend advies van MijnOLVG, neemt een oncologieverpleegkundige telefonisch contact op of wordt een (extra) afspraak gemaakt in het ziekenhuis”, vertelt hematoloog Wim Terpstra.

De Onco Monitor is ook geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier. Zo hebben de behandelend arts en verpleegkundig specialist altijd een compleet beeld van de patiënt en kunnen ze zien welke vragen of klachten de patiënt heeft.

Minder ziekenhuisbezoek door digitale zorg

Patiënten die chemo- of immunotherapie krijgen ervaren deze behandelingen als zeer intensief, zo blijkt uit gesprekken. Fysieke ziekenhuisbezoeken zijn in deze periode extra belastend. Met de digitale, online, dienstverlening van De Onco Monitor hoeven de meeste oncologiepatiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen.

“Door nu een deel van de monitoring online en telefonisch te doen, komen we tegemoet aan de behoefte van onze patiënten. Helemaal in deze coronatijd is het prettig voor patiënten dat ze thuis kunnen blijven als dat kan, en alleen hoeven te komen als dat écht nodig is”, aldus verpleegkundig specialist Lotte Meulenbeek.

Controleafspraak thuis of in ziekenhuis

De Onco Monitor bevat ook een digitale vragenlijst waarmee patiënten zich beter kunnen voorbereiden op de controleafspraken voorafgaand aan de nieuwe chemokuur. Zo kunnen patiënten in deze vragenlijst aangeven hoe het met ze gaat en wat ze tijdens de controleafspraak willen bespreken. Op basis van de antwoorden wordt vervolgens de agenda van het consult bepaald en de keuze gemaakt voor een telefonische afspraak of een afspraak in het ziekenhuis. Dit is een van de manieren om het aantal bezoeken aan het ziekenhuis te beperken in de intensieve periode van chemokuren.

De Onco Monitor is versneld tot stand gekomen dankzij het programma OLVG Digitaal en dichtbij. Het versneld ontwikkelen van digitale zorg thuis heeft als doel het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg in deze coronaperiode. “De coronacrisis heeft laten zien dat de zorg meer op afstand gedaan moet worden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze patiënten thuis beter te ondersteunen”, vertelt Meulenbeek.

In 2019 heeft het OLVG een pilot uitgevoerd waarbij oncologiepatiënten een deel van de kankerbehandeling thuis thuis toegediend kreeg.