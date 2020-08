Digitale zorgwerkplekken voor HZOIJ van Exite en Vcare

De belangrijkste kerntaak van HZOIJ is het ontzorgen van de aangesloten huisartsenpraktijken zodat die zich zo veel mogelijk kunnen richten op de zorg voor patiënten. Om die kerntaak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is HZOIJ op zoek gegaan naar ondersteuning op het gebied van ICT en communicatie. Dat leidde tot de keuze voor de Workspace-omgeving voor digitale zorgwerkplekken van Exite en de samenwerking met Vcare.

Digitale zorgwerkplekken

Met deze oplossing worden het werkplekbeheer en de zorgcommunicatie verzorgd vanuit één online omgeving. Het inloggen vanuit de Workspace-omgeving naar de Vcare communicatieomgeving gebeurt via een veilig zogenoemde Single-Sign-On. Met deze werkwijze wordt de productiviteit van de organisatie en medewerkers verhoogd terwijl de veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt blijven. Omdat Huisartsenpost Oude IJssel ook in de avonden en weekenden operationeel is, leveren Exite en Vcare 24/7 support.

De digitale werkplek biedt medewerkers van HXOIJ en de huisartsenpost de mogelijkheid de applicaties en systemen vanuit elk device te gebruiken. Van laptop en desktop tot smartphone of tablet. Denk daarbij aan applicaties en systemen zoals Microsoft Office 365, het EPD en de communicatieomgeving bestaande uit telefonie, gespreksopnames, terugbel module en rapportages.

Samenwerking Exite en Vcare

“Met de gezamenlijke oplossing van Exite en Vcare halen we een moderne en toekomstbestendige oplossing in huis. De oplossing sluit naadloos aan op de wensen van deze tijd (beeldbellen en locatie onafhankelijk (samen)werken). Op termijn willen we de gekozen oplossing ook als dienst aan de aangesloten huisartsenpraktijken aanbieden”, zo vertelt Thomas Klomp, Controller bij HZOIJ.

“Met de integratie tussen de ICT-omgeving van Exite en de communicatieomgeving van Vcare, zetten wij gezamenlijk een belangrijke stap in onze samenwerking en procesoptimalisatie voor zorgverleners”, aldus Tom Waanders, Productmanager & Consultant bij Vcare. De leverancier van communicatieoplossingen introduceerde medio maart Video connect. Een e-consult oplossing tijdens de coronacrisis, door alle contact beperkende maatregelen, op korte termijn te implementeren was.