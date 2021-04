‘Digitalisering beperkt onhoudbare groei zorgkosten’

Overheden, verzekeraars en burgers besteden mondiaal zo’n 8 biljoen dollar aan gezondheidszorg – 2 biljoen in Europa en 3,5 biljoen in de VS. Hiervan gaat nog weinig naar innovaties op onder meer het gebied van digitalisering. Sterke kostenstijgingen belasten overheidsuitgaven steeds zwaarder, terwijl patiëntuitkomsten zouden verslechteren. Zowel de directe kosten (eigen risico, zorgverzekeringen) als indirecte kosten (waaronder belastingen) groeien. In Europa vormen zorgkosten (publiek en privaat) al 10 procent van het BNP (5% in 1970), tegen 17 procent in de VS (6% in 1970).

Langzaam in adoptie

Oorzaken zijn onder meer een vergrijzende bevolking, meer chronische aandoeningen en hogere kosten voor duurder worden medicatie. Tegelijkertijd is de zorgsector tot nu toe vrij langzaam in de adoptie van nieuwe technologie en digitalisering. Dit betekent volgens het rapport dat er potentieel enorme besparingen mogelijk zijn in het ‘volgende digitale grensgebied’.

Per capita gaat naar zorg het meeste geld van alle consumentensegmenten, terwijl de digitalisering van de sector nog zeer beperkt is. Consumenten hebben zeer weinig invloed op waar het geld aan wordt uitgegeven omdat de uitgaven merendeels indirect zijn (belastinggeld, basisverzekering, circa 80% van het totaal).

Vooral health-tech bedrijven die actief zijn op het gebied van innovatie medicatie, telehealth en online medicatielevering groeien fors in waarde. Diverse grote bedrijven zijn Babylon en Kry (telehealth), Doctolib, Docplanner (operationele software) en wefox (verzekeraar).

Versnelde acceptatie digitalisering

De pandemie heeft een grote impact gehad op de gezondheidszorg en healthtech, met name door de versnelde acceptatie van, de vraag naar en het vertrouwen in online consulten, telezorg en andere vormen van e-health. Maar er zijn bredere verschuivingen in de digitalisering van de sector die nog een grotere impact zullen hebben op onze collectieve gezondheidszorg.

Politieke en regelgevende innovatie, gecombineerd met technologische vooruitgang, kan betere resultaten en kostenefficiëntie in de gezondheidszorg mogelijk maken, ook na de pandemie. Onze gezondheidszorg zal proactiever worden, gericht op preventie, of het eerder opsporen en diagnosticeren van kwalen. Er komt meer gepersonaliseerde, gedecentraliseerde zorg, waarbij de patiënt meer regie krijgt tijdens de patiëntreis. Uitkomsten zullen veel meer een aandachtspunt bij de uitgaven worden dan afzonderlijke behandelingen. Dit is iets waar onder meer Marian Kaljouw van toezichthouder NZa al enkele jaren op hamert.

Digitale oplossingen kunnen ook op feiten gebaseerde uitkomsten eenvoudiger inzichtelijk maken en op waarde gebaseerde uitgaven stimuleren. Dit is een punt uit het rapport waar onlangs Petra van Holst (Zorgverzekeraars Nederland en Herman Bennema (Vektis – declaratiedata) nog op ingingen in ICT&health. Declaratiedata kunnen inzichten bieden in zorgtrajecten die een betere zorgkwaliteit mogelijk maken en een patiënt beter onderbouwd laten beslissen over een zorgtraject.

‘Gezondheidszorg kapot’

Ali Parsa, oprichter en CEO van Babylon Health, stelt in een reactie op het rapport dat de gezondheidszorg ‘kapot’ is. Er gaan biljoenen dollars heen, maar toch heeft de helft van de wereldbevolking geen toegang tot gezondheidszorg, terwijl 100 miljoen mensen door de zorgkosten in armoede terecht komen. “Bijna 70 procent van het geld voor de gezondheidszorg gaat naar voorspelbare, te voorkomen ziekten. Het vroegtijdig zien van een probleem zou een oplossing van 10 in plaats van 4.000 dollar kunnen betekenen.”

We hebben volgens Parsa technologie nodig om voor veel, veel meer mensen te zorgen dan nu mogelijk is. “Het ontwikkelen van deze technologie is niet eenvoudig, het vereist een combinatie van medische kennis, enorme hoeveelheden gegevens en relevantie voor elke persoon in zijn land en voor zijn demografie. Daarom maken we gebruik van de kracht van AI om de toegang te vergroten, meer informatie in handen van mensen te geven, vroegere interventiemogelijkheden te garanderen en als resultaat de behandelresultaten te verbeteren en de kosten te helpen verlagen.”

Download hier het volledige rapport: ‘Digital healthcare – patient first’.