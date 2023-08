Digitalisering inmiddels onmisbaar in verpleeghuiszorg

In de verpleeghuiszorg worden veel leidinggevenden nog afgeleid door de dagelijkse hectiek, waaronder roosters, werkdruk, verzuim en arbeidsmarkttekorten. Innovatie en digitalisering worden vaak als bijzaak beschouwd, waarbij de benodigde kennis en vaardigheden ontbreken. Gelukkig wordt dat in steeds meer verpleeghuizen, zoals bij Omring, steeds slimmer aangepakt.

Zorgtechnologie rukt op

Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen in heel Nederland steeds meer toegang tot zorgtechnologie, zoals ‘sensoring’ om het beweeg- of slaapgedrag van patiënten te monitoren, slimme medicijndispensers en digitaal contact met patiënten. Ook worden diverse technologische hulpmiddelen ingezet, zoals slimme luiers, slaaprobots , sociale robots en spraakgestuurde rapportage.

Nog niet altijd wordt er nagedacht over de lange termijn en ontbreekt digitale thematiek vaak in jaarplannen. Leidinggevenden die wel actief zijn op dit gebied, voelen zich in sommige organisaties nog geïsoleerd binnen het managementteam en moeten zich inzetten om collega’s te betrekken bij digitalisering. Medewerkers hebben ondersteuning nodig om oude werkwijzen los te laten en vertrouwd te raken met opkomende technologieën.

Digitalisering steeds gewoner in VVT

Gelukkig groeit overal het bewustzijn over het belang van digitalisering en technologie, want digitalisering is niet meer vrijblijvend maar pure noodzaak geworden in de verpleeghuiszorg. Kennisdeling tussen organisaties neemt toe, regionale samenwerking en uitwisseling binnen de keten worden gestimuleerd, en subsidies en gelabelde budgetten bevorderen de inzet van technologie. Er is zelfs vraag naar landelijke normen die digitalisering verplichten.

In de podcast #zokanhetook van Vliegwiel deelt verzorgende IG en teamcoach bij Omring, Monique, haar ervaringen over digitale zorg in het verpleeghuis. Gezien de arbeidsmarktkrapte en vergrijzing in haar regio is digitale zorg daar inmiddels van onschatbare waarde. Slimme producten ondersteunen haar dan ook bij het monitoren van beweeg- en slaapgedrag, medicatieaanbiedingen en bieden bewoners keuzevrijheid en comfort.

Samen succesvol implementeren

Een succesvolle implementatie van digitale hulpmiddelen in de verpleeghuiszorg vereist óók het informeren van mantelzorgers en naasten over innovatie. In de podcast wordt daarom besproken hoe zij het beste kunnen worden betrokken bij zorginnovatie, wat voor mantelzorgers nu precies belangrijk is en hoe het vertrouwen van collega’s en mantelzorgers kan worden gewonnen zodat er voldoende draagvlak voor de broodnodige digitalisering ontstaat.

De rode draad is duidelijk: de verpleeghuiszorg heeft een digitale toekomst nodig. Hoewel er nog een weg te gaan is in het opschalen van digitale zorg, laten het groeiende bewustzijn omtrent de noodzaak van technologie én de vele succesvolle voorbeelden zien dat digitalisering onmisbaar is voor de zorg van morgen.