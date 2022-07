Digitalisering maakt juiste registratie nog complexer

Zorgverzekeraars betalen verleende zorg alleen als die volgens de afgesproken regels en wetgeving wordt geregistreerd. Alle zorg die Isala bijvoorbeeld levert moet ten slotte vergoed worden door de zorgverzekeraars die namens de patiënten betalen. Die registratie is altijd vrij ingewikkeld geweest en wordt er door de snelle digitalisering niet eenvoudiger op.



Digitalisering en de bijbehorende steeds complexere, soms conflicterende, wet- en regelgeving, is dan ook bij veel zorgorganisaties een van de belangrijkste strategische aandachtspunten én een randvoorwaarde om te kunnen blijven voortbestaan. Het speelveld van zorginstellingen, medtech-organisaties, ketenpartners en de set van normen, wetten, richtlijnen waar organisaties met een rol in health zich bevinden, is eveneens enorm ingewikkeld. Goede registratie op alle niveaus vormt voor een ziekenhuis dan ook een steeds belangrijker fundament.

Ziekenhuisinformatiesysteem

Om al die verleende zorg goed te registreren is bij Isala onder meer een adviseur compliance in de persoon van Pauline van Riet in huis. “Samen met mijn collega’s kijk ik wat de regelgeving betekent voor het registreren van de zorg die de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners aan de patiënten geven”, vertelt ze op de website van Isala.” Ze bekijkt bijvoorbeeld samen met haar team s wat zorgprofessionals nodig hebben om direct goed te registreren. “Neem bijvoorbeeld de digitale consulten die een bezoek van een patiënt aan het ziekenhuis steeds vaker vervangen. Op welke manier moeten artsen deze registreren? En hoe kan het ziekenhuis informatiesysteem daarbij ondersteunen? Om dat te bepalen werken wij samen met diverse collega’s van bijvoorbeeld het financieel registratie cluster en functioneel beheer.”

Compliance: registratie volgens de regels

Compliance is binnen de zorg een steeds belangrijker thema. Een goede compliance strategie zorgt er namelijk voor dat zorgprofessionals de regie krijgen over hun eigen ontwikkeling en een zorgorganisatie voorop kan blijven lopen. Compliance is een Engelse term die letterlijk ‘voldoen’ of ‘naleven’ betekent. Daarmee wordt bedoeld dat binnen de zorg in de eerste plaats dat zorginstellingen moeten voldoen aan wettelijke en branche-specifieke regelgeving en accreditaties. De juiste registratie van behandelingen en controle op financiële stromen spelen daarbij een belangrijke rol.

Horizontaal toezicht wérkt

Compliance adviseur Pauline van Riet vindt haar werk zinvol en leuk. “Ik vind het fijn om in mijn werk constant bezig te zijn met het verbeteren van de processen. Daar past bijvoorbeeld het werken met Horizontaal Toezicht, dat we sinds 2021 doen, ook heel goed bij.’

Voordat het Horizontaal Toezicht werd ingezet vond de controle van alle registraties achteraf plaats. Wanneer er dan fouten waren gemaakt vergde dit heel veel uitzoekwerk. Maar ook de patiënt had last van zo’n fout want die kreeg vaak na lange tijd pas te horen dat de factuur niet klopte. Sinds Isala over is gegaan op Horizontaal Toezicht is dat verleden tijd. In samenwerking met de zorgverzekeraar is alles bij Isala nu zo ingericht dat de registratie in één keer goed gaat. Zodoende hoeven zorgverzekeraars achteraf geen tijdrovende controles meer uit te voeren.