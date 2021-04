Digitalisering van de zorg: zo pak je de uitdaging aan

Digitale processen stroomlijnen werk zorgverleners

De zorgsector kampt dagelijks met heel wat uitdagingen. Verouderde technologie en gebrek aan digitalisering is er een van: zorgverleners verliezen heel wat kostbare tijd door te switchen tussen vaste en mobiele telefoons, DECT-telefoons, portofoons, pagers, laptops, … En dat terwijl zorgvragers net behoefte hebben aan betere communicatie.

Die frustraties zijn snel verholpen door over te schakelen naar één enkel mobiel toestel. Dat moet aan heel wat noden voldoen: zorgpersoneel moet altijd bereikbaar zijn, snel reageren op noodsituaties, makkelijk zorgdossiers kunnen inkijken en aanvullen én vlot kunnen samenwerken met collega’s. En omdat zorgkundigen altijd druk in de weer zijn, moet hun toestel ook tegen een stootje kunnen.

Technologie brengt zorgverlener en zorgklant samen

De coronacrisis heeft het menselijk contact sterk beperkt, ook in de zorgsector. Maar een goede verstandhouding tussen patiënt of zorgklant en zorgverlener draagt bij aan het herstel- of genezingsproces en biedt de nodige mentale steun. Videobellen met een smartphone of tablet maakt een warm gesprek ook op afstand mogelijk.

Onder ouderen was die nood aan contact al groot. Maar sinds de uitbraak van de pandemie neemt het eenzaamheidscijfer toe, ook bij jongere mensen. Een informele check-in via beeldbellen is een goed alternatief voor een ontmoeting in levenden lijve. Bovendien kunnen patiënten of zorgklanten met een mobiel toestel makkelijker contact leggen en eenvoudig hun zorgdossier kunnen raadplegen.

“De zorgsector was tussen januari 2019 en april 2020 een van de meest geliefde doelwitten voor cybercriminelen.”

Digitalisering in de gezondheidszorg houdt ook in dat je op afstand kan waken over de gezondheid van je patiënt of zorgklant. Bewegingssensoren in de kamer verwittigen je onmiddellijk wanneer iemand met dementie onbegeleid het huis verlaat. Rust je de zorgklant uit met een wearable zoals een smart watch, hou je hun hartslag, ademhaling en lichaamstemperatuur in de gaten. Om de therapietrouw te verbeteren, stel je gepersonaliseerde herinneringen in die de zorgklant verwittigen wanneer ze hun medicijnen moeten nemen.

Digitalisering in de gezondheidszorg maakt op afstand waken over de gezondheid van patiënt of zorgklant mogelijk.

Digitalisering zorg is ook zorgen voor data

Een volledig zorgdossier is noodzakelijk om de voorgeschiedenis van een zorgvrager in te kijken. Natuurlijk gaat het om uiterst persoonlijke gegevens. Hoe meer van die data worden gedeeld via de cloud of onbeveiligde netwerken, hoe kwetsbaarder ze zijn voor hacks of verlies.

Data-integriteit en privacy lopen wel degelijk gevaar. De zorgsector was tussen januari 2019 en april 2020 een van de meest geliefde doelwitten voor cybercriminelen. Dat blijkt uit het Data Breach-rapport van het Agentschap voor Cybersecurity van de Europese Unie. Zulke data-inbreuken zullen in de nabije toekomst nog met 10 tot 15 procent toenemen. Reden te meer om elke smartphone en tablet optimaal te beveiligen.

Eén toestel als antwoord op ieders noden

De toekomst van de zorg is mobiel, zoveel is duidelijk. Iedere betrokkene – zorgverlener of ondersteunende medewerker, patiënt of zorgklant – heeft baat bij gestroomlijnde zorgprocessen en de goed gekozen performante (mobiele) technologie.

De Galaxy XCover-smartphones en Galaxy Tab Active-tablets van Samsung zijn uitgerust om aan ieders noden te beantwoorden. Ze kunnen tegen een stootje – elk toestel in de serie is beschermd tegen vallen, stof en water (IP68). De batterij van de toestellen gaat lang mee en is bovendien verwisselbaar. Je hoeft dus niet te wachten tot de accu is opgeladen voor je het toestel weer kan gebruiken. De tablets kan je bovendien makkelijk aansluiten op een beeldscherm, met Samsung DeX. Zo werk je naadloos verder aan documenten en dossiers.

De toestellen zijn zeer gebruiksvriendelijk, ook voor zorgvragers. Ze kunnen ermee videobellen naar familie en zorgverleners, hun medische gegevens raadplegen en zelfs de tv, gordijnen en verwarming in hun ziekenhuis- of rustkamer bedienen.

Omdat gezondheidsgegevens uiterst vertrouwelijk zijn, zijn de Samsung Enterprise Editions extra sterk beveiligd met het geïntegreerde securityplatform Samsung Knox. Bij het inschakelen van het toestel voert Samsung Knox een grondige check uit, van de hardware tot de apps en data. Detecteert het een inbreuk, dan weert het de aanval meteen af. De tools in de bijbehorende Knox Suite helpen je IT-afdeling dan weer om je volledige vloot te standaardiseren en te beheren. Zo blijft er tijd over voor de echte uitdagingen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Samsung.