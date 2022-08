Directe communicatie met patiënt via zorgtelefoon

De zorgtelefoon die in het UMC Utrecht geïntroduceerd wordt, is een iPhone 12 mini. Dankzij een unieke spreek en luisterfunctie kunnen patiënten op afstand communiceren met verpleegkundigen. Dit heeft als voordeel dat de verpleegkundige, zonder dat hij of zij daarvoor eerst naar de kamer van de patiënt hoeft te lopen, direct de ernst van de oproep kan inschatten en daarnaar handelen.

De eerste toestellen zijn in gebruik genomen bij de afdeling Kinderen van het UMCU. “Mooi dat we met deze innovatie voorop lopen, maar ik hoop vooral dat het jullie ook echt gaat helpen in het werk”, aldus Nancy Blij, een kinder-intensive-care-verpleegkundige die een van de eerste zorgtelefoons ontvangen heeft.

Monitoring via de zorgtelefoon

Het UMC Utrecht heeft al plannen om het gebruik van de zorgtelefoon verder uit te breiden. Niet alleen op andere afdelingen, maar ook met functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een lokatiefunctie waarmee direct te zien is waar een patiënt die een oproep doet zich bevindt. Ook wordt gedacht aan het monitoren van patiënten met behulp van sensoren. De status kan vervolgens op het scherm van de zorgtelefoon getoond worden.

Op die manier draagt de zorgtelefoon straks steeds meer bij aan efficiëntere zorg, met als bijkomend voordeel dat verpleegkundigen minder heen een weer hoeven te lopen en dus meer tijd aan daadwerkelijke zorg kunnen besteden.

RvB-lid Remco van Lunteren overhandigde de eerste zorgtelefoons aan collega’s Nancy Blij, kinder-intensive-care-verpleegkundige en verpleegkundige Sjors Wesselink (foto: UMC Utrecht)

Smartphone verdringt pieper

De smartphone is natuurlijk al lang geen nieuwe verschijning meer in de zorg. Waar vroeger, en nu nog steeds, verpleegkundigen en artsen met een of meerdere piepers op zak rondliepen, worden deze steeds vaker vervangen door moderne, slimme, communicatiemiddelen. Die bieden veel meer mogelijkheden om de zorg voor patiënten efficiënter en beter te organiseren en maken.

Naast de zakelijke apps, die in de UMC-appstore staan, kunnen verpleegkundigen ook privé of andere handige apps op de zorgtelefoon installeren. Behalve voor de directe communicatie met patiënten, is de smartphone ook bedoeld om, via MS-Teams, met collega’s te kunnen chatten of (video)bellen. Voor veel gebruikers zijn dit inmiddels al standaard functies waar zij met hun eigen smartphone privé ook gebruik van maken.