Directe inzage van uitslagen in MijnFranciscus

Patiënten van het Fanciscus Gasthuis & Vlietland die dat willen kunnen via het patiëntenportaal MijnFranciscus nu op hetzelfde moment inzage krijgen in uitslagen van bijvoorbeeld bloed- of urineonderzoek als de zorgverleners zelf. Het betreft de directe inzage van uitslagen van de afdelingen Laboratoria, Apotheek en Radiologie. De optie die dit mogelijk maakt is door het ziekenhuis in MijnFranciscus met ingang van 1 maart standaard aangezet.

Directe inzage, of toch wachten?

Uiteraard moet elke patiënt voor zichzelf bepalen of hij of zij uitslagen van Laboratoria, Apotheek en Radiologie direct wil kunnen inzien. Er zijn veel patiënten die hier blij mee zijn. Bovendien zorgt de directe inzage er voor dat patiënten niet onnodig lang in spanning hoeven te zitten en kunnen zij zich beter voorbereiden op het spreekuur.

Echter, voor patiënten die het ingewikkeld vinden of bang zijn voor de uitslag, is het wellicht beter om te wachten tot de poli-afspraak zodat zij de uitslag direct in het bijzijn van hun arts kunnen bespreken. Die patiënten moeten daarvoor binnen MijnFranciscus wel de optie aanklikken dat zij niet kiezen voor directe inzage van uitslagen. Bij slechte of onverwachte uitslagen wordt er, net als nu ook het geval is, zo snel mogelijk contact opgenomen met de patiënt.

Met de steeds betere uitwisseling van medische gegevens krijgen patienten ook steeds meer de eigen regie over hun ziekte en herstel. De patiënt wordt zo ook zelf eigenaar van zijn of haar medische informatie. De uitbreiding van het patiëntenportaal met snellere informatievoorziening is een van de manieren waarop het Franciscus werkt aan toekomstbestendige zorg. Daarbij spelen het vernieuwen van locaties en medische technologie ook een belangrijke rol. Voor het lopende jaar (2022) heeft het Franciscus Gasthuis & Vlietland bijvoorbeeld een aantal ver- en nieuwbouwprojecten op de planning staan en in de lente van 2021 nam het ziekenhuis een nieuwe hybride OK in gebruik.