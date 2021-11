’DNA’ Verpleeghuis van toekomst: sociale & technologische innovatie

“We richten de eerste verdieping in als ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten én zorgprofessionals.” ZorgSpectrum werkt bij deze innovatie volgens Van Rijn vanuit het werkingsprincipe D.N.A. Dit staat voor Digitaal, Netwerk en Aandacht.

Ruimte en tijd voor bewoners

“Alle (technologische) interventies zorgen ervoor dat de zorgprofessionals de ruimte en tijd hebben voor de bewoners. Met Aandacht en oog voor hun behoeften, samen met het Netwerk van de bewoners, en met ondersteuning van Digitale mogelijkheden. Op de eerste etage worden technische toepassingen geëvalueerd en wordt er gewerkt aan nieuwe innovatieve oplossingen. We wisselen ervaringen uit met zorgorganisatie Vecht en IJssel, met wie we in dit project samenwerken, zodat er meer en sneller kennis is over wat goed werkt in de praktijk.”

Technologische en andere interventies zorgen ervoor dat de zorgprofessionals de ruimte en tijd hebben voor bewoners.

De innovaties zijn volgens Van Rijn geen vervanging voor zorgpersoneel, maar een aanvulling. “Het belangrijkste doel van de inzet van techniek is dat zorgmedewerkers tijd overhouden voor waar het echt om gaat: tijd en aandacht geven aan bewoners. We vinden het belangrijk om mensen écht te leren kennen en aan te sluiten bij individuele wensen en mogelijkheden. Zo creëren we met elkaar een leuke werkplek voor medewerkers én een fijn thuis voor bewoners”, aldus Van Rijn.

Sociale en technologisch innovatie

Om het ’Verpleeghuis van de toekomst’ duurzaam in te richten, wordt volgens het design thinking principe gewerkt, namelijk vanuit de behoefte van cliënten en zorgprofessionals. “Al onze zorgprofessionals zijn Zorgverbeteraars. Zij weten vanuit hun professie de behoefte van de bewoner te vertalen. We zijn daarom ook vanaf dag één met de zorgverbeteraars in gesprek hoe we de zorg kunnen inrichten volgens het D.N.A”, vertelt Najla van Veen, projectleider ‘Verpleeghuis van de toekomst’. “De ideeën die zij hebben, gaan we gelijk in de praktijk uittesten.”

Dit betekent volgens Van Veen dat de zorgverbeteraars autonomie en zeggenschap hebben over de innovaties binnen het project. “We zien dat we niet alleen techniek moeten toevoegen, maar dat we juist qua sociale innovatie zorg anders moeten inrichten, willen we dat technologie goed zijn werk doet. We weten wat de landelijke vraagstukken zijn met betrekking tot de arbeidsmarkt en zorg op een andere manier organiseren. Komend jaar zullen we daarom alle kennis en ervaringen en het proces daaromheen met betrekking tot Verpleeghuis van de Toekomst delen. Via een blogreeks op deze site en podcastserie zullen diverse zorgverbeteraars, mantelzorgers en overige betrokkenen aan het woord komen.”

Openingsmanifestatie ICT&health 2022

Nieuwsgierig geworden? Vivian Broex, voorzitter Raad van Bestuur van ZorgSpectrum, vertelt op de ICT&health Openingsmanifestatie op 31 januari 2022 over het proces, de aanpak, resultaten en bevindingen over de oprichting van het ‘Verpleeghuis van de toekomst’.