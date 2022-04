Doelstelling digitale consulten NVZ ruimschoots gehaald

Uit gegevens van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat eind 2021 al ruim 28 procent van alle consulten op de poliklinieken van NVZ-ziekenhuizen digitaal plaatsvond. Dat is ruim boven de doelstelling die de NVZ ruim een jaar eerder, bij de start van het programma Digitale Zorg, publiceerde. Door dat succes heeft de NVZ besloten de ambitie voor digitale consulten voor dit jaar verder op te schroeven, naar 30 procent.

Pandemie drijvende kracht digitale consulten

Steeds meer zorgverleners en patiënten raken doordrongen van de reeds veel besproken voordelen die digitale consulten bieden. Minder reizen, meer tijd voor patiënten en sneller contact tussen patiënt en zorgverlener. Het programma Digitale Zorg, gestart in 2020, richt zich met name op het bevorderen van beeldbellen en telemonitoring.

Zoals gezegd, de coronapandemie heeft een hele grote rol gespeeld bij de doorbraak van digitale zorgoplossingen. De gegevens van de NVZ laten zien dat inmiddels bijna alle ziekenhuizen (99%) beeldbellen aanbieden. In 2019 was dat nog slechts bij de helft van de NVZ-ziekenhuizen een optie. Opvallend is wel dat bellen nog altijd het meest gebruikte alternatief voor een fysiek bezoek aan de polikliniek is.

De factsheet (pdf) van de NVZ over het programma Digitale Zorg geeft ook informatie over de tien specialismen waarbij het meest gebruik gemaakt wordt van beeldbellen:

Interne geneeskunde Verloskunde en gynaecologie Neurologie Maag –darm –leverziekten Kindergeneeskunde Cardiologie Heelkunde Dermatologie Klinische genetica Revalidatie

Inzet telemonitoring groeit door

Telemonitoring werd in 2019 bij iets meer dan de helft van alle NVZ-ziekenhuizen, voor een of meerdere aandoeningen, aangeboden. Inmiddels is deze vorm van digitale zorg bij driekwart van de ziekenhuizen ingeburgerd. Het aantal telemonitoring verrichtingen kwam in 2021 uit op 127.000. Een stijging van ruim 50.000 ten opzichte van 2019.

Vier op de tien (41%) ziekenhuizen biedt telemonitoring momenteel bij één specialisme aan. Ongeveer hetzelfde aantal, 39 procent, doet dat voor drie of meer specialismen. Een op de vijf ziekenhuizen (20%) doet dat bij twee specialismen. Deze vorm van digitale zorg (op afstand) wordt het meest aangeboden vanuit de specialismen cardiologie en longgeneeskunde. Daarnaast wordt telemonitoring ook toegepast binnen interne geneeskunde, maag- darm-leverziekten en kindergeneeskunde.